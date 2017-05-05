Times: Erdoğan ve Putin, güvenli bölgeler ile Suriye'yi bölecek

Telif hakkı EPA Image caption Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çarşamba günü Soçi'de bir araya gelmişlerdi

İngiliz Times gazetesi; Türkiye, Rusya ve İran'ın dün Suriye'de "çatışmasızlık bölgeleri" kurulması için protokol imzalamalarına sayfalarında yer verdi. Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, oluşturulacak güvenli bölgeler ile "Suriye'yi böleceklerini" yazdı.

Times'ın Orta Doğu muhabiri Richard Spencer'in imzasını taşıyan haberin başlığı da, "Erdoğan ve Putin, güvenli bölgeler ile Suriye'yi bölecek".

Haberde dün imzalanan protokolün, Suriye'deki savaşın son bulması için atılmış en büyük adım olabileceği belirtiliyor.

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'Türk askerleri Suriye'nin kuzeybatısına ilerleyebilir'

Times'a konuşan iki kaynak, varılan anlaşma sonrası Türk askerlerinin, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde güvenliği sağlamak ve El Kaide ile bağlantılı grupları bölgeden uzak tutmak için Suriye'nin kuzeybatısına ilerleyebileceklerini söylemiş.

Haber şöyle devam ediyor:

"Bu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için büyük bir risk. Ancak anlaşma, geçici bir çözümün garantörü dış güçlerin ilk kez bir hedefi gerçekleştirmek uğruna risk alacakları anlamına gelecek...

"Rus güçleri Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı destekliyor. Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi de ülkeye gözlemci olarak daha fazla askerin gönderilebileceğini söyledi."

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Kazakistan'ın başkenti Astana'daki barış görüşmelerine ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stuart Jones da, Trump yönetiminden bugüne kadarki en üst düzey yetkili olarak katılmıştı.

Suriye'nin tümünde yeni bir ateşkes isteyen ve İran'ın garantörlüğüne karşı çıkan muhalifler ise kabul etmedikleri anlaşmayı "Suriye'yi bölme girişimi" olarak görüyor.

'Türkiye İdlib'i işgal edecek, El Kaide'yi püskürtecek'

Times'a konuşan "sivil muhalefetin lider kanadına yakın" bir kaynak ise "Asıl önemli olan Türkiye'nin de girişimde yer alması" demiş ve eklemiş:

'Türkiye İdlib'i işgal edecek, orada güvenli bir bölge oluşturacak ve El Kaide'yi püskürtecek."

Bir diğer muhalefet kaynağı ise Türk askerlerinin halen sınr bölgesinde ve İdlib yakınlarında olduğuna dikkat çekmiş.

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Times'taki haberde Esad rejiminin "Rusya'nın girişimini desteklediği" ancak muhtemelen daha fazla Türk askerinin Suriye'de olmasına karşı çıkacağı belirtiliyor. Haberde ayrıca Türkiye'nin, IŞİD'in El Bab'dan uzaklaştırılması ile sonuçlanan Fırat Kalkanı Harekâtı da hatırlatılıyor.

Haberde ayrıca Türk askerlerinin El Kaide ile bağlantılı Tahrir el Şam örgütünü İdlib vilayetinden uzaklaştırmasının beklendiği de vurgulanıyor.