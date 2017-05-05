Malezya'da üçüncü bir Türk gözaltına alındı

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Malezya'da dün üçüncü bir Türkiye vatandaşının daha gözaltına alındığı açıklandı.

Avukatı Rosli Dahlan, akademisyen olan İsmet Özçelik'in neden gözaltına alındığı konusunda yetkililerin bilgi vermediğini söylüyor.

Yerel medyada Malezya Emniyet Genel Müdürü Halid Ebu Bekir'in, bu kişinin "ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle gözaltına alındığı açıklamasına yer verildi. Ama bu tehdidin niteliği konusunda bilgi verilmedi.

İsmet Özçelik'in daha önce Aralık ayında bir göçmen polisine saldırı suçlamasıyla tutuklandığı fakat Ocak ayında kefaletle serbest bırakıldığı anlaşılıyor.

Geçtiğimiz Salı günü de "kaçırıldıkları" ihbarı yapılan Türkiye vatandaşları Turgay Karaman ve İhsan Aslan'ın Malezya polisi tarafından gözaltına alındıkları anlaşılmıştı. Avukat Rosli Dahlan bu iki kişinin de avukatlığını yapıyor.

Polis bu iki kişinin "Terörle Mücadele" kanunu kapsamında gözaltına alındıklarını, bu nedenle 28 gün gözaltında tutulabileceklerini açıklamıştı. Polisin açıklaması, bu kişilerden Turgay Karaman'ın, Kuala Lumpur'daki bir otoparkta beş kişi tarafından bir araca zorla bindirilirken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayılmaya başlamasının ardından gelmişti.

Türkiye'de ise Anadolu Ajansı gözaltına alınan iki kişinin Gülen örgütlenmesiyle ilişkili olduğu iddiasına yer vermişti.

Fakat Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmet Zahid Hamidi dün bu iki kişiyle ilgili açıklamasında, terörle mücadele polisinin başka zanlılarla birlikte bu iki kişiyi IŞİD faaliyetlerini yayma, etkileme ve finanse etme iddialarıyla ilgili olarak sorguladığını söyledi.

İki kişi iade edilmişti

Gözaltındaki üç Türkiye vatandaşının avukatlığını üstlenen Rosli Dahlan Reuters ajansına son gözaltıların Ekim ayında gözaltına alınıp Türkiye'ye gönderilen iki Türkün durumuna benzediğini söyledi.

Dahlan, ilk gözaltına alınan iki kişi hakkında ortaya atılan Gülen destekçisi oldukları iddialarıyla ilgili olarak ise "Bu kişiler akademisyen ve Gülen faaliyetleri ile ilgili suçlanmıyorlar" demişti.

Bu arada Gülen yapılanmasına yakın tr724.com sitesi geçen Salı günü gözaltına alınan iki kişinin Cemaat ile irtibatlı olduğu ifadesine yer verdi. Sitede olay şu satırlarla duyuruldu:

"Malezya'da Ekim ayında Hizmet Hareketi'ne yakın 2 Türk'ün mafyavari yöntemlerle kaçırılıp Türk istihbaratına teslim edilmesinden sonra yeni bir şokla daha karşılaşıldı. Dün ve bugün Hizmet'le irtibatlı 2 Türk daha kaçırıldı. Kaçırılanlardan biri Malezya'nın Ipoh şehrinde yeni açılan Türk okulu Time International School'un müdürü Turgay Karaman. Aileleri ve Hizmet Hareketi'ne yakın diğer Türkler tedirgin bir şekilde bekliyor."

Gülen yapılanmasının dünya çapında çeşitli ülkelerde ikibin civarında eğitim kurumu bulunduğu tahmin ediliyor.

Türkiye'nin baskısı sonucu mu?

Son gözaltı haberinden önce İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, insan hakları kuruluşlarının Malezya hükümetine ülkede gözaltına alınan Turgay Karaman ve İhsan Aslan'ı Türkiye'ye iade etmeme çağrısı yaptığını yazdı.

New York merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Watch'a göre (İnsan Hakları İzleme Örgütü) iki Türk iade edilmeleri halinde işkence görebilir ve adil yargılanmayabilir.

Örgütün Asya masası başkan yardımcısı Phil Robertson AFP'ye yaptığı açıklamada, Malezya yetkililerini şeffaf olmamakla suçladı ve "Malezya hükümeti ne olup bittiğini açıklamakla yükümlüdür" dedi.

Malezya Emniyet Müdürü Halid ise bu kişileri Türkiye'nin baskısı sonucu gözaltına aldıkları iddialarını reddetti.

Halid Malezya haber sitesi Malay Mail'in sorularını yanıtlarken "Bizim ulusal güvenliği koruma amaçlı kendi yasalarımız var. Kimi gözaltına alıp kimi tutuklayacağımıza karar vermeye hakkımız var. Ulusal güvenliğimizi tehdit edenleri hoş karşılamıyoruz" diye konuştu.