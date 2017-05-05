Korkuya yatırım yapan "50 Cent" lakaplı yatırımcı 90 milyon dolar kaybetti

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Kimliği bilinmeyen ve yatırımlarını 50 sent değerinde kontratlar satın alarak yapması nedeniyle kendisine "50 cent" lakabı takılan yatırımcı, dünyadaki belirsizliklerle birlikte artan VIX endeksinin (Oynaklık Endeksi) yükselmesine yatırım yapıyor.

Ancak piyasalardaki sakin seyir şu ana kadar kendisine 90 milyon dolara mâl oldu.

Piyasalardaki kaygıyı ölçen VIX endeksinin yükseldiği durumlar, piyasalardaki korku ve belirsizlikteki artışı temsil ederken, endeksin 20'nin altında olması ise yatırımcıların piyasaya güven duydukları şeklinde yorumlanıyor.

Başlangıç yılı olan 1993'ten beri sadece 8 kez 20'nin üzerine çıkan endeks, ABD'de emlak krizinin yaşandığı 2008 yılında 80'in üstüne çıkarken, 2011 yılında Euro Bölgesi'nde ortaya çıkan borç krizinin ardından 50'ye yaklaşmıştı.

VIX endeksi bu hafta ise 10'un altına düşerek 2007'den beri en düşük seviyesine geriledi.

Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinden bu yana piyasalara gelen güven duygusuna paralel olarak, VIX endeksi de 20 seviyesinin altına geriledi.

Bu iyimser havanın sağlam temellere dayanmadığını düşünen '50 cent'in, VIX endeksinin 20'nin üstüne çıkması halinde getiri elde edeceği 120 milyon dolar değerinde kontrat aldığı, ancak şu ana dek yaptığı işlemlerden 90 milyon dolar zarar ettiği belirtiliyor.

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'Büyük Açık' tekrar edecek mi?

ABD'de 2000 yılından sonra emlak fiyatlarında görülen büyük artış ev fiyatlarının asla düşmeyeceği kanısının yaygınlaşmasına neden olurken, bankalar da bu durumdan daha fazla yarar sağlamak için ödenmeme ihtimali olduklarını bilmelerine rağmen müşterilerini ev kredisi çekmeye teşvik etmişlerdi.

Ancak 2008 yılında emlak balonunun patlamasının ardından büyük finans kuruluşları iflas tehlikesiyle karşı karşıya gelmiş, ülkenin en büyük dördüncü yatırım bankası Lehman Brothers iflas etmişti.

Ünlü finans yazarı Michael Lewis'in Türkçe'ye "Büyük Açık" olarak çevrilen ve daha sonra filmi çekilen kitabında anlattığı, piyasada bir balon olduğunu düşünerek bu varlıkların değerinin düşeceğine dair spekülatif yatırımlar yapan Michael Burry, Steve Eisman gibi isimler, ilk aşamada büyük meblağlarda zarar etmiş ancak konut fiyatlarının dibe vurması ile büyük getiriler elde etmişlerdi.