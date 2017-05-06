Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri mutabakatının içeriğinde neler var?

Telif hakkı AFP Image caption Ülkenin bazı yerlerinde şiddet olayları devam etse de çatışmalar anlaşmanın hayat geçmesi ardından büyük oranda azaldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı; Türkiye, İran ve Rusya'nın garantörlüğünde imzalanan Suriye'de 'çatışmasızlık bölgeleri' mutabakatının tam metnini yayımladı.

Bölgelerin altı ay süreyle uygulamada olacağı, daha sonra uzatılabileceği belirtiliyor.

IŞİD, Nusra Cephesi gibi örgütlerse mutabakatın dışında tutuldu.

Suriye çatışmasızlık bölgelerini garantör ülkeler koruyacak

Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'de 'çatışmasızlık bölgeleri' mutabakatını imzaladı

Çatışmasızlık bölgeleri nerede kurulacak?

Bakanlığın yayımladığı metne göre çatışmasızlık bölgelerinin kurulacağı yerler şunlar:

-İdlib vilayeti ile Hama, Halep ve Lazkiye'nin bazı bölgeleri

-Humus vilayetinin bazı bölgeleri

-Başkent Şam'ın doğusundaki Doğu Guta bölgesi

-Güneydeki Dera ve Kuneytra gibi bazı vilayetler

Telif hakkı Reuters Image caption Suriye iç savaşında bugüne dek 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Metinde çatışmasızlık bölgelerinin altı ay süreli geçici bir önlem olduğu ve garantör ülkelerin anlaşması durumunda otomatik olarak devam edeceği belirtildi.

Bu bölgelerin sınırları boyunca güvenlik şeritleri oluşturulacağı, kontrol ve gözlem noktalarındaki çalışmaların garantör ülkelerin mutabakatına uygun olarak gerçekleştirileceği aktarılıyor.

Çatışmasızlık bölgelerinde silah kullanımı duracak

Metinde bu bölgelerde hava saldırıları dahil olmak üzere tarafların silah kullanımının sona ereceği belirtiliyor.

Bundan sonra ise hızlı bir şekilde bu bölgelere insani yardımın ulaştırılması hedefleniyor.

Bu alanlardaki alt yapı hizmetlerinin onarılmasının sağlanması da hedefler arasında.

Böylece ülke içinde ve dışındaki göçmenlerin terk ettikleri yerlere geri dönmesi için koşulların oluşturulacağı aktarılıyor.

BM'nin 'terör örgütü' listesindeki örgütler mutabakat dışı

Mutabakat; IŞİD, Nusra Cephesi, El Kaide bağlantılı örgütler ya da Birleşmiş Milletler'in 'terör örgütü' listesindeki örgütleri kapsamıyor.

Bu örgütlere operasyonların süreceği aktarılıyor.

Telif hakkı Reuters Image caption Perşembe günü, Astana'daki bazı muhalifler mutabakata sert tepki göstermişti.

Garantör ülkelerin, bu örgütlerle silahlı muhaliflerin birbirinden ayrılması için çalışmalar yapacağı belirtiliyor.

Bununla birlikte şimdiye kadar mutabakata katılmamış örgütlerin de iknası için çalışılacağı belirtiliyor.

Mutabakat kapsamında garantör ülkelerin önümüzdeki günlerde bir çalışma grubu oluşturacağı da aktarılıyor.

Çatışmalar azaldı

Bu arada mutabakatın hayata geçirildiği Cuma gece yarısından itibaren söz konusu bölgelerde çatışmaların önemli oranda azaldığı bildiriliyor.

Telif hakkı Reuters Image caption Mutabakat kapsamında ülke içinde ve dışındaki göçmenlerin terk ettikleri yerlere geri dönmesi için koşulların oluşturulacağı da aktarılıyor.

Londra merkezli, muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları İçin Gözlemevi (SOHR), Cumartesi günü ülkenin bazı yerlerinde sadece tek tük çatışma ve operasyonların olduğunu açıkladı.

SOHR, Suriye ordusunun Hama ve Şam yakınlarında bazı operasyonlar düzenlediğini ancak anlaşma ardından bu bölgelerde şiddetin hızlı bir şekilde azaldığını belirtti.