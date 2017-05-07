Suriyeli mülteci çift bebeklerine Justin Trudeau ismini verdi

Telif hakkı AFP Image caption Kanada Başbakanı Justin Trudeau, artık ülkesinde bu ismi taşıyan tek kişi değil

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun göreve gelmesinin ardından ülkenin kapılarını mültecilere açması birçok Suriyelinin hayatını değiştirdi.

Muhammad ve Afraa Bilan çifti de hayatı değişen göçmenlerden.

Muhammad ve Afraa Bilan çifti kızları Naya ve oğulları Nael ile geçen yılın Şubat ayında Kanada'ya yerleşti.

Suriye'nin Şam kentinde yaşarken Muhammed Bilan Suriye hükümetinin hedefine aldığı isimlerdendi.

Bilan, hükümet tarafından önce gözaltına alındı, daha sonra serbest bırakıldı.

Ancak rejimin hala peşinde olduklarını öğrendikten sonra Kanada'nın mültecileri kabul etmeye başlamasıyla buraya gelmeye karar verdiler.

İlk başta Kanada'nın Montreal şehrine geldiler. Ardından Calgary şehrine yerleştiler.

Kanada'daki soğuğa alıştıktan sonra burada kurdukları yeni hayata uyum sağladıklarını söyleyen çiftin yeni bebeği ise Perşembe günü dünyaya geldi.

Telif hakkı Afraa Bilan Image caption Afraa Bilan ve bebeği Justin Trudeau evde dinleniyor

Çift, Kanada başbakanına duydukları minneti göstermek için ise yeni bebeklerine 'Justin Trudeau' ismini verdi.

Böylece Justin Trudeau Adam Bilan, bu hafta yeni ülkesinde ailesinin yeni başladığı hayata gözlerini açtı.

BBC'ye konuşan Afraa Bilan, Kanada'nın Suriye'den daha güvenli olduğunu söylüyor.

Afraa Bilan İngilizce'yi artık akıcı bir şekilde konuşabiliyor, eşi Muhammad Bilan da bir manav dükkanında çalışıyor.

Telif hakkı Facebook/Muhammad Bilan Image caption Muhammad Bilan ve bebeği Justin Trudeau

Afraa Bilan, 'çok iyi bir insan' olduğunu söylediği Justin Trudeau'ya ve bütün Kanadalılara kendilerini ülkeye kabul ettikleri için teşekkür ediyor.

Çift bir gün çocuklarının isim babasıyla tanışmasını istiyor.

Telif hakkı Facebook/Sam Nammoura Image caption Justin Trudeau Adam Bilan Perşembe günü Calgary'de dünyaya geldi

40 bin mülteci geldi

Trudeau'nun başbakan olduğu Kasım 2015'ten bu yılın Ocak ayına kadar ülkeye 40 bin Suriyeli mülteci yerleşti.

Bunlardan 1000 mülteci ise Calgary şehrine geldi.

Şubat ayında Ontario kentinde de bir Suriyeli çift çocuklarına başbakandan esinlenerek Justin adını vermişti.