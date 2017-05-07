Papa: 'Bombaların anası' beni utandırdı

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Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, ABD'nin geçen ay Afganistan'da kullandığı patlayıcıya "bombaların anası" adının verilmesini eleştirdi.

24 Mayıs'ta Vatikan'da ABD Başkanı Donald Trump'ı kabul etmeye hazırlanan Papa, ABD'nin geliştirdiği nükleer olmayan en büyük bombaya "bombaların anası" denilmesinin kendisini utandırdığını söyledi.

Dün düzenlenen bir kabul töreninde konuşan ve bu konudan bahsederken öfkelendiği görülen Papa şunları söyledi:

"Bir bombanın adı beni utandırdı: Tüm bombaların anası. Bakın, anne hayat verir, bu (bomba) ise ölüm veriyor. Bu aygıta anne mi diyeceğiz? Neler oluyor?"

ABD 13 Nisan'da, Afganistan'ın Nangarhar eyaletinde IŞİD'in kullandığı tünnelleri 9,800 kg ağırlığındaki GBU-43/B bombasıyla vurmuştu.

"Tüm Bombaların Anası" olarak bilinen GBU-43/B ilk kez kullanılmış, Başkan Trump bu operasyonu "büyük bir başarı" olarak nitelemişti.

Papa-Trump görüşmesi gergin geçebilir

Papa'nın ABD Başkanı Trump ile görüşmesinden birkaç hafta önce söylediği bu sözler, görüşmenin gergin geçebileceği beklentilerini artırdı.

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La Repubblica gazetesi, "Donald Trump'la ilk görüşmesine 20 günden az bir süre kala Francesco ortamı kızıştırdı" diye yazdı.

Il Messaggero da, "Papa Francesco'nun bu sözleri, görüşmenin atmosferine olumlu katkı sağlamayacak" yorumunu yaptı.

Papa daha önce de Trump ile Meksika sınırına örmeyi planladığı duvar yüzünden atışmıştı.

Seçim kampanyası sırasında göçmen karşıtı mesajlar veren ve Meksika sınırına duvar örmeyi vaat eden Trump için Papa, "Köprüler kurmak yerine yalnızca duvarlar örmeyi düşünen biri Hıristiyan değildir" demişti.

Trump da Papa'ya "Bir dini liderin insanların inancını sorgulaması utanç verici" diye karşılık vermişti.

Trump ile Papa'nın göç ve iklim değişikliği gibi birçok konuda birbirine zıt görüşleri savunduğu biliniyor.

Fakat buna rağmen Trump ilk yurt dışı gezilerinden birini Papa'yı ziyaret etmek için yapacak.

Trump ilk yurt dışı gezisinde İsrail, Suudi Arabistan ve Vatikan'a gidecek.