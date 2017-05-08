IŞİD'in 'Afganistan kolunun başı öldürüldü'

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Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Afganistan kolunun başı olan Abdul Hasib'in öldürüldüğü açıklandı.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin makamı tarafından doğrulanan operasyonun, 10 gün önce, Nangarhar bölgesinde özel kuvvetler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Hasib'in Mart ayında Kabil'deki bir askeri hastaneye düzenlenen ve 30 kişinin hayatını kaybettiği saldırının arkasında olan isim olduğu düşünülüyor.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan geçtiğimiz ay yapılan açıklamada, iki ülke özel kuvvetlerinin operasyonu sonucu Abdul Hasib'in öldürüldüğünün değerlendirildiğini duyurmuştu.

ABD ordusu, Nisan ayında, Afganistan'ın Nangarhar bölgesinde, IŞİD üyelerini hedef alan hava saldırısında, nükleer olmayan en büyük bombası olan GBU-43/B'ü kullanmıştı.

Saldırıda, bölgedeki IŞİD üyelerinin kullandığı sanılan tünel sistemi hedef alınmıştı.

IŞİD, 2015 yılında Afganistan ve Pakistan'ı da kapsadığını öne sürdüğü 'Horasan vilayeti' adını almış ve birçok saldırı düzenlemişti.

2016 Temmuz ayında başkent Kabil'de gerçekleştirilen intihar eyleminde 80 kişi yaşamını yitirmişti.

IŞİD ayrıca, Kabil Yüksek Mahkemesi'ni hedef alan ve 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı da üstlenmişti.