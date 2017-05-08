The Times: Iraklı Kürtler sonbaharda referanduma hazırlanıyor

Telif hakkı Getty Images Image caption Kerkük İl Meclisi'ne Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayraklarının asılması, Bağdat'taki merkezi hükümet ile İran ve Türkiye'nin tepkisini çekmişti.

İngiliz The Times gazetesi, bölgedeki üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, Iraklı Kürtlerin sonbaharda bağımsızlık referandumuna hazırlandığını duyurdu.

Gazeteye konuşan, Irak merkezi hükümeti eski dışişleri ve maliye bakanı Hoşyar Zebari, "Irak'ın geleceğinden umudu kestik" diyerek IŞİD'e karşı yürütülen Musul operasyonunun sona ermesinin beklendiği sonbahar aylarında bağımsızlık oylamasının yapılmasının planlandığını açıkladı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimin Başkanı Mesud Barzani'nin danışmanı Hemin Hawrami de aynı haberde yer alan açıklamasında, referandumun Kerkük'ü de kapsayacağını söyledi.

Hawrami, referendum konusunun, Barzani ile ABD Başkan yardımcısı Mike Pence arasında da "ciddi şekilde tartışıldığını" gazeteye açıkladı.

Hemin Hawrami, İngiltere Dışişleri Bakanlığı ile de görüşmeler gerçekleştiğini söyledi.

Geçtiğimiz ay Kerkük'teki bazı kamu binalarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayraklarının asılması, Bağdat'taki merkezi hükümet ile İran ve Türkiye'nin tepkisini çekmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, Kerkük üzerinde hak iddia etmenin bedelinin ağır olacağını ifade ederek, "Oradaki o bayrağın sahipleri şunu bilsinler ki bölücülük yapıyorlar. Ben bölgesel Kürt yönetimine sesleniyorum. Bu yanlıştan bir an önce dönün" demişti.

Erdoğan, "Kerkük Kürtlerindir safsatasına biz Türkiye olarak uymuyoruz" şeklinde konuşmuştu.

Gazeteye açıklamalarına devam eden Hoşyar Zebari, referandumu takiben hemen bağımsızlık ilan edilmeyeceğini, Bağdat hükümetiyle toprak ve tanınma konularında müzakere edileceğini söyledi.

Kerkük'ün durumu

Irak'ta Saddam Hüseyin rejimini deviren ABD işgali sonrası ülkenin yeni anayasası 2005 yılında kabul edildiğinde Kerkük ve diğer "tartışmalı" bölgelerin akıbeti başlangıçta 31 Aralık 2007 tarihine kadar yapılacak bir referanduma bırakılmıştı.

Ancak aradan 10 yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen bu oylama yapılamadı.

Anayasanın 140'ıncı maddesi, Kerkük'ü "bir bölgeye bağlı olmayan vilayet" olarak tanımlıyor.