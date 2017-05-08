ABD Savunma Bakanı'ndan Suriye mutabakatı yorumu: Şeytan ayrıntılarda gizli

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ABD Savunma Bakanı James Mattis, ülkesinin Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri mutabakatını yakından inceleyeceğini söyledi ve 'şeytan ayrıntılarda gizlidir' dedi.

ABD'li Bakan ayrıca yapılması gereken daha çok şey olduğunu belirtti.

4 Mayıs'ta Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde imzalanan mutabakat, ülkede dört çatışmasızlık bölgesi oluşturulmasını öngörüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı mutabakatla ilgili kaygıları olduğunu belirtmiş ve İran'ın uzlaşmadaki garantörlüğü ve "Şam yönetiminin geçmişte imzalanan anlaşmalardaki sicili" nedeniyle mutabakata şüpheyle yaklaştıklarını açıklamıştı.

Savunma Bakanı Mattis ise "Tüm savaşlar en nihayetinde sona erer ve uzun süredir bu savaşı nasıl sona erdireceğimizi değerlendiriyoruz. Dolayısıyla öneriye ve işe yarayıp yaramayacağına bakacağız" dedi. Ancak Mattis, temel detayların hala belirsiz olduğunu, güvenli bölgelerin güvenliğini kimin sağlayacağının ve tam olarak hangi grupların bu bölgelerin dışında tutulacağının bilinmediğini söyledi.

Mattis, mutabakatın savaşı bitirip bitirmeyeceği sorulduğunda da "Şeytan hep ayrıntılarda gizlidir, değil mi? Dolayısıyla ayrıntılara bakmamız gerek" dedi.

Amerikalı Bakan ayrıca ABD'li Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford'un önceki gün Rus mevkidaşıyla konuyu ele aldığını söyledi ve "Bu konu gündeme geldi, ancak açıklığa kavuşturulması gereken birçok ayrıntı var" dedi.