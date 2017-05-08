Hamas'ın yeni lideri İsmail Haniye'den açlık grevindeki Filistinli mahkumlara destek

Telif hakkı AFP Image caption Hamas'ın yeni lideri İsmail Haniye

2007'den bu yana Gazze Şeridi'ni kontrol eden Hamas'ın yeni lideri İsmail Haniye, açlık grevindeki yüzlerce Filistinli mahkuma destek verdi.

Gazze'de eylemdekilere destek için yapılan bir protesto gösterisine katılan Haniye "Bu ziyaret, kahraman mahkularımıza davalarının bizim için en öncelikli mesele olduğuna ve olmaya devam edeceğine dair bir mesaj" dedi.

Haniye eylemdekilere hitaben, "Özgürlüğünüz bizim için ulusal bir görev ve sizin onurunuz bizim onurumuz" diye konuştu.

İsrail, ABD ve AB tarafından "terör örgütü" olarak görülen Hamas içerisinde pragmatik bir lider olarak görülen Haniye, Cumartesi günü Şura Konseyi tarafından liderliğe seçilmişti.

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İsrail hapishanelerinde bulunan yüzlerce Filistinli, 17 Nisan'dan beri yemek yemeyi reddediyor.

Açlık grevindekilerin sayısı İsrail'e göre 860, Filistinli yetkililere göre ise 1500.

Filistinli mahkumlar aile ziyaretlerine izin verilmesi ve daha iyi sağlık hizmetlerine erişim başta olmak üzere mahkumiyet koşullarının düzeltilmesini talep ediyor.

Açlık grevi eyleminin lideri ise Hamas'ın rakibi El Fetih örgütünden Mervan Barguti.

'Barguti yemek yedi' iddiasına ret

İsrail, Pazar günü Mervan Barguti'nin hücresinde gizlice yemek yediğini gösterdiğini iddia ettiği bir videoyu kamuoyu ile paylaştı.

Barguti'nin hücresinde iki kez yemek yediği öne sürüldü.

Telif hakkı Getty Images Image caption Filistinli mahkumlara destek veren bir kişi, Mervan Barguti'nin fotoğrafını taşıyor

Barguti'nin eşi ve diğer Filistinli yetkililer ise videonun sahte olduğunu ve grevi kırmak için hazırlandığını söyledi.

Filistinli yetkililer, İsrail'in topraklarını işgalinden beri toplam 850 bin Filistinlinin hapse atıldığını söylüyor.