Fransa seçimleri: Macron zaferinin ardından Euro'da yükseliş çok sürmedi

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Fransa'da Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Euro, ABD Doları karşısında altı ayın zirvesine çıktı.

Pazartesi sabah erken saatlerde Asya piyasaları Euro/Dolar paritesini 1.10'un üzerinde karşıladı.

Ancak Macron'un 23 Nisan'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turundan birinci olarak çıkması, cumhurbaşkanı seçileceği beklentisini önceden yarattığı için gün içinde euronun kazançlarını geri verdiği görüldü.

9 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 1.1023'e çıkan Euro/Dolar paritesi, daha sonra yüzde 0,1 düşerek 1.0990'dan işlem görmeye başladı.

Avrupa borsaları fazla etkilenmedi

Fransa seçim sonuçlarıyla Asya borsaları değer kazanırken ABD vadeli hisseleri rekor seviyelere yükseldi.

Avrupa borsalarının ise Macron zaferinden çok fazla etkilenmediği görüldü.

Avrupa'daki 17 ülkeden farklı büyüklükteki şirketleri temsil eden STOXX Avrupa 600 endeksinde yüzde 0,2'lik bir düşüş görüldü.

Paris Borsası'nda ise Cac 40 Endeksi yüzde 0,5 düşerek Macron'un zaferinin ardından pozitif bir hava yakalayamadığını gösterdi.

Macron 23 Nisan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu kazandıktan sonra Avrupa borsalarında yükseliş görülmüştü.

'Euro bölgesi için görünüm pozitif'

Reuters'a konuşan Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities'ten statejist Norihiro Fujito, Avrupa'daki siyasi risklerin bu yıl piyasaların başta gelen konusu olduğunu, ancak Hollanda ve Fransa seçimlerinde aşırı sağın kazanmaması ile Avrupa'daki siyasi risklerin gerilediğini söylüyor.

Telif hakkı AFP Image caption Macron, şimdiki cumhurbaşkanı François Hollande yönetimi altında ekonomi bakanlığı görevini yürütmüş, kendi siyasi hareketini kurduktan sonra görevinden istifa etmişti

Londra merkezli Capital Economics'ten kıdemli piyasa analisti İpek Özkardeşkaya ise "Fransa seçimlerinin geride kalması ile Euro para birimi ve Euro Bölgesi için uzun süreli görünüm pozitif. Şimdi dikkatler Almanya seçimlerine kayacak, ancak bu seçimler Avrupa'nın parasal ve ekonomik birliği açısından aynı riskleri taşımıyor" yorumunda bulunuyor.

Bundan sonra piyasaların dikkat kesileceği konulardan biri de Macron'un ekonomik ve finansal alanda vaat ettiklerini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği olacak.

Macron, kurumlar vergisini düşürmeyi ve istihdam piyasasında reforma gitmeyi vaat ediyor.

'Piyasaları canlandırabilir'

BBC'ye konuşan Newton Yatırım Yönetimi'nden küresel stratejist Peter Hensman, Macron'un vaatlerini gerçekleştirmek için Parlamento'dan destek alabilmesi için Haziran ayındaki parlamento seçimlerinin önemli olduğunu söylüyor.

Macron, bütçede kesinti, daha esnek bir istihdam piyasası, kamu yatırımları ve refah devleti politikalarının genişletilmesini öneriyor.

Londra merkezli Jupiter Varlık Yönetimi'nden fon yöneticisi Stephen Mitchell, Macron'un uzun zamandır yerinde sayan yatırımları ve Fransız piyasalarını canlandırabileceğini söylüyor.

İngiltere'deki CMC Markets'tan şef piyasa analisti Michael Hewson ise Macron'un vaatlerinin Fransa parlamentosundan geçmesinin kolay olmadığına dikkati çekiyor.