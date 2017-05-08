Suriye Dışişleri Bakanı: Suriyeli Kürtlerin IŞİD'e karşı mücadelesi meşru

Telif hakkı Reuters Image caption Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, 'Şu anki aşamada Suriyeli Kürtlerin IŞİD'e karşı mücadelesinin meşru olduğunu' söyledi.

Devlet TV kanalında konuşan Muallim, geçen hafta Kazakistan'ın başkenti Astana'da imzalanan çatışmasızlık bölgeleri mutabakatını desteklediklerini de söyledi.

Bununla birlikte Muallim, ordunun, mutabakatın silahlı muhalif gruplar tarafından ihlali durumunda buna yanıt vermeye hazır olacağını belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı, planın uygulanmasında Birleşmiş Milletler'in rolü olmayacağını da ekledi.

4 Mayıs'ta Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde imzalanan mutabakat, ülkede dört çatışmasızlık bölgesi oluşturulmasını öngörüyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Mutabakat, Astana'da Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde imzalandı.

Bölgelerde tüm tarafların operasyon ve saldırıları altı ay süreyle duracak. Garantör ülkelerin uzlaşması durumunda bu süre uzayacak.

Bu arada Şam'ın kuzeyin doğusundaki Barzeh bölgesinde silahlı muhaliflerin ve ailelerinin tahliyesine başlandı.

Devlet televizyonu, muhalifler ve ailelerinin yaklaşık 40 otobüse bindirildiğini ve araçların İdlib'e yola çıktığını bildirdi.

Daha önce de yine muhaliflerle hükümet arasındaki anlaşma kapsamında Halep'in muhaliflerin elindeki bölümünden tahliyeler gerçekleştirilmişti.