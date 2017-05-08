Beyaz Saray, Obama'nın 'Flynn uyarısını' doğruladı

Telif hakkı Reuters Image caption Michael Flynn'in ulusal güvenlik danışmanlığı fazla sürmemişti

Beyaz Saray, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın, halen bu görevi sürdüren Donald Trump'ı, emekli Korgeneral Michael Flynn'i ulusal güvenlik danışmanı olarak atamaması konusunda uyardığını doğruladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer günlük basın brifinginde, "Başkan Obama'nın, General Flynn'in pek de hayranı olmadığını ilan ettiği doğrudur" dedi.

Sean Spicer, Obama'nın uyarısının sürpriz olarak görülmemesi gerektiğini zira "geçmişte Başkan Obama için de çalışan General Flynn'in onu özellikle de IŞİD'e ve Amerika'ya yönelik diğer tehditlere ilişkin strateji eksikliği konusunda açık şekilde eleştirdiğinin bilindiğini" söyledi.

Spicer eski başkana, "Eğer Sayın Obama, General Flynn hakkında gerçekten kaygılıysa, onun güvenlik iznini neden iptal etmedi, hatta aylar önce yeniden onayladı?" sorusunu yöneltti.

Beyaz Saray Sözcüsü'nün bir diğer sorusu da, "Obama yönetimi neden Flynn'nin Rusya'ya gidip bir ücret karşılığı konuşma yapmasına izin verdi?" oldu.

Donald Trump, Michael Flynn'i 18 Kasım'da Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atamıştı.

'Gülen iade edilsin' diyen Flynn, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı

Flynn ise Trump'ın başkanlığı öncesi Rusya'nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptırımlar hakkındaki görüşmesini sakladığı ve bu temaslar hakkında Başkan Yardımcısı Mike Pence'i yanlış yönlendirdiği için 13 Şubat'ta istifa etmek zorunda kalmıştı.

Trump'ın üst düzey danışmanı Michael Flynn istifa etti

Daha önce Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini belirten Flynn ve şirketi Flynn Intel Group Inc, iki ay önce ABD Adalet Bakanlığı'na sundukları belgelerde, geçmişte 'Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarına olabilecek lobi faaliyeti yürüttüklerini' kabul etmişlerdi.

Trump'ın eski danışmanı Flynn'in Türkiye için lobi faaliyeti mercek altında

Telif hakkı Reuters Image caption Barack Obama, 10 Kasım'da Donald Trump'ı Beyaz Saray'da ağırlamıştı

ABD medyası, eski ABD Başkan Barack Obama'nın Beyaz Saray'da ağırladığı halefi Donald Trump'ı, emekli Korgeneral Michael Flynn'i ulusal güvenlik danışmanı olarak atamaması konusunda uyardığını duyurmuştu.

Amerikan New York Times gazetesi Obama'nın bu uyarıyı, Trump'ın seçimi kazanmasından iki gün sonra 10 Kasım'da yaptığını, yeni başkanın ise daha sonra bu uyarıyı gözardı ettiğini yazmıştı.

Gazete haberini, adlarını açıklamadığı Obama yönetiminden iki eski yetkiliye dayandırmıştı. Haberde Obama'nın 2014'te Flynn'i, Savunma İstihbarat Dairesi Direktörlüğü görevinden aldığı da hatırlatılmıştı.

Amerikan CNN televizyonu ise konuyla ilgili haberinde, Obama'nın kaygılarının Flynn'in eski görevindeki performansından çok Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları ile ilgili olarak yürütülen soruşturmadan kaynaklandığını bildirmişti.

'Flynn, Rusya'nın şantajına açıktı'

Öte yandan, Obama yönetiminin üst düzey yetkililerinden eski ABD Adalet Bakanı Vekili Sally Yates, Trump yönetimini, bir ay içinde istifa etmek zorunda kalan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı emekli Korgeneral Michael Flynn ile ilgili olarak uyardığını açıkladı.

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Rusya ile Trump ekibinin bağlantılarına yönelik iddialar ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında Senato Adalet Alt Komitesi'nde ifade veren Yates, Flynn'in Rusya'nın şantajına açık olduğunu söyledi.

Yates, bu yorumuna gerekçe olarak Flynn'in Rusya'nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak ile temaslarına ilişkin olarak yalan söylemesini gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, nüfusunun çoğu Müslüman olan 7 ülkeye giriş yasağını içeren ve ülkesinin dört bir yanında protestolara neden olan başkanlık kararnamesinin "yasal olarak problemli" olduğunu söyleyen Yates'i görevden almıştı.

Senato Adalet Alt Komitesi'nde, Yates ile birlikte ABD'de eski Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper da ifade verdi.

Rusya'nın "ABD'de seçimlere müdahale etmeyi sürdüreceğini" söyleyen Clapper, "Neden müdahale etmesin ki? Başarısı kanıtlandı" dedi.