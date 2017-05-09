Şaka için sergiye bırakılan ananas, sanat eseri diye cam vitrine alındı

Telif hakkı Ruairi Gray/Twitter

İskoçya'da üniversite öğrencilerinin şaka olsun diye bir sanat sergisine bıraktıkları ananas, sanat eseri sanılarak cam vitrin içinde sergilendi.

22 yaşındaki Ruairi Gray ve arkadaşı Lloyd Jack, süpermarketten bir sterline (yaklaşık 4.5 TL) aldıkları ananası Aberdeen'deki Robert Gordon Üniversitesi'nde bir sergiye bıraktı.

Öğrenciler dört gün sonra geldiklerinde, ananasın korumaya alınarak sergilendiğini gördü.

Gray, "Boş bir vitrin gördüm ve insanların gerçekten sanat eseri sanıp sanmayacağını görmek için elimdeki ananası oraya bıraktım" dedi.

Telif hakkı TJ Khayatan/Twitter

Sanat festivalinin organizatörlerinden Natalie Kerr, ananası kimin vitrin içine koyduğunu bilmediklerini söyledi. Ananas daha sonra kaldırıldı.

Geçen hafta Modern Sanatlar Müzesi'nde, şaka olsun diye yere bırakılan bir gözlük, ziyaretçiler tarafından postmodern bir eser sanılmıştı.