Akdeniz'de son 4 günde 7500 göçmen kurtarıldı, 11 kişi öldü, 200 kişi kayıp

Telif hakkı AFP Image caption Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisteri Filippo Grandi, plastik botlara 100-150 kişinin bindirilmesinin batan gemilerin esas nedeni olduğunu söylüyor

Libya açıklarında son dört günde batan iki gemide 11 göçmenin öldüğü, 200 göçmenin de kaybolduğu açıklandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri, bugün bu iki gemiden kurtulanlarla görüştü.

Yetkililere göre ilk olay Cuma günü Libya'dan açılan bir şişme botun batması sonucu gerçekleşti.

132 kişiyi taşıyan bot, birkaç saat sonra hava kaçırmaya başladı ve ardından battı.

İtalyan sahil güvenlik birimlerinin yönlendirmesi sonucunda bottaki kişilerden yaklaşık 50'si, bölgeden geçen Danimarkalı bir kargo gemisi olan Alexander Maersk tarafından kurtarılarak güney Sicilya adasına bırakıldı.

Libya Kızılayı ise Pazartesi günü Trablus kentinden 50 kilometre uzaktaki Zawiye sahilinde 10 kadın ve bir çocuğun cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

Libyalı sahil güvenlik birimleri ve balıkçılar Pazar günü de bir kadın ve altı erkeği kurtarmıştı.

Telif hakkı AFP Image caption Cuma günü Libya'da kurtarılan göçmenler

Kurtulanlarla görüşen Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri batan gemide 30'u kadın, 9'u çocuk en az 120 kişi olduğunu açıkladı.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre son dört günde uluslararası sularda kurtarılıp İtalya'ya getirilen göçmenlerin sayısı 6 bine ulaştı. Birkaç yüz kişi ise Libya karasularında kurtarılarak Libya'ya geri götürüldü. Reuters'a göre ise İtalya ve Libya'da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde toplam 7 bin 500 kişi kurtarıldı.

İtalya'ya 2 yılda 500 bin göçmen geldi

İtalya'ya 2014-2016 yıllarında bu şekilde 500 bin göçmen geldi.

AFP'ye göre 2017'nin ilk beş ayında Libya'dan Avrupa'ya ulaşmaya çalışanların sayıları 2017'ye göre yüzde 50'ye yakın bir artış gösterdi.

Yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte bu trendin devam etmesi halinde 2017 genelinde 250 bin kişinin Avrupa'ya ulaşması bekleniyor.

Son günlerde yaşanan ölümler öncesinde Birleşmiş Milletler bu yıl Libya'dan İtalya'ya ulaşmaya çalışan bin 105'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Pazar günü bir açıklama yapan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, plastik botlara 100-150 kişinin bindirilmesinin batan gemilerin esas nedeni olduğunu söylemişti.