Güney Kore'ye 'Kuzey Kore ile yakınlaşma yanlısı' cumhurbaşkanı

Telif hakkı Getty Images Image caption Solcu aday Moon Jae-In, Kuzey Kore ile yakınlaşmayı savunuyor.

Güney Kore'de cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemi bitti. Sandık çıkış anketlerine göre, Kuzey Kore'yle yakınlaşmayı savunan Moon Jae-In yüzde 41,1 oyla ülkenin yeni lideri oldu.

Moon Jae-In'in en yakın rakibi muhafazakâr aday Hong Joon-Pyo'nun oy oranı ise yüzde 23,3'te kaldı.

Yeni kurduğu Demokratik Parti'nin lideri olan 64 yaşındaki Moon Jae-In kampanyasında, mevcut Güney Kore yönetiminin tam aksine Kuzey Kore ile temasların artırılmasını vadetmişti.

Eski bir insan hakları avukatı olan Moon Jae-In'in bir diğer vaadi de ekonominin canlandırılması için 10 trilyon wonluk (yaklaşık 8,8 milyar dolar) bir ek bütçe hazırlamak.

BBC Seul Muhabiri Steve Evans'a göre Moon'un zaferi, Güney Kore ile ABD arsında gerginliğe yol açabilir.

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Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Moon Jae-In'in yarın yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

Kuzey Koreyi bir göçmenin oğlu olan Moon 1970'lerde katıldığı öğrenci eylemleri nedeniyle tutuklanmış, daha sonra Güney Kore özel kuvvetlerinde görev yapmasının ardından insan hakları avukatı olmuştu.

Cumhurbaşkanı azledilmişti

Yolsuzluk yapmakla ve görevi kötüye kullanmakla suçlanan Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-Hye, Mart ayında azledilmişti.

Park Geun-hye böylece yargı kararıyla görevden alınan ilk Güney Kore lideri olmuştu.