Hamedan'ı karıştıran 'İranlı Messi' karakola götürüldü

Telif hakkı Getty Images Image caption Reza Parastesh ve Lionel Messi

İran'ın Hamedan kentindeki bir öğrenci, ünlü Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi'ye olan benzerliğinin kentteki yaşamı felce uğratması nedeniyle karakola götürüldü.

Messi'ye çok benzeyen Reza Parastesh ile o kadar çok insan resim çektirmek istedi ki, polis yaşanan kaosa engel olmak için Parastesh'i karakola götürüp, aracına el koydu.

Birkaç ay önce, Parastesh'in babası oğlunun Messi'nin giydiği 10 numaralı Barcelona formasıyla fotoğraflarını çekti.

25 yaşındaki öğrenci daha sonra, sakalını ve saçını Messi gibi kestirmeye başladı.

Daha sonra da memleketi Hamedan'daki birçok kişi kendisiyle fotoğraf çektirmeye çalıştı.

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'Bu mutluluk bana büyük enerji veriyor'

Parastesh AFP Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "İnsanlar beni İranlı Messi olaak görüyor ve benden onun yaptığı her şeyi taklit etmemi istiyorlar. Bir yere gittiğimde gerçekten şoke oluyorlar. Beni gördüklerine mutlu olduklarında ben de gerçekten mutlu oluyorum ve bu mutluluk bana büyük enerji veriyor" dedi.

Medyanın da yoğun ilgi gösterdiği Parastesh, mankenlik teklifleri de almaya başladı.