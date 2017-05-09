Trump'tan Rakka operasyonu öncesi YPG'ye silah yardımına onay

Telif hakkı EPA Image caption Suriye-Türkiye sınırında birlikte hareket eden ABD ve YPG askerleri

ABD Başkanı Donald Trump, Rakka operasyonu öncesi Suriye'de Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) silah yardımı yapılmasını onayladı. YPG'ye gönderilecek silahlar arasında ağır makinalı tüfekler ve zırhlı araçlar da var.

İlk olarak Reuters ve AFP ajanslarına konuşan ancak adının açıklanmasını istemeyen bir Amerikalı yetkili tarafından duyurulan karar, daha sonra ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından da doğrulandı.

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ABD Savunma Bakanı James Mattis ile birlikte Litvanya'ya giden Pentagon Sözcüsü Dana White, konu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Dana White açıklamasında, "Koalisyon ortağımız Türkiye'nin güvenlik kaygılarının fazlasıyla farkındayız. Türkiye hükümetine ve halkına şu konlarda güvence vermek isteriz: ABD, NATO müttefikini koruma ve yeni güvenlik risklerinin önünde geçme taahhüdünde bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

White, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) yakın gelecekte Suriye'nin Rakka kentini Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünden geri alacak tek askeri güç olduğunu vurguladı.

ABD yetkilileri YPG'ye ne zaman silah gönderileceği hakkında ise bilgi vermedi.

Türkiye uzun süredir ABD'nin YPG'ye silah yardımı yapmasına şiddetle karşı çıkıyordu.

YPG'ye gönderilecek silahlar

BBC Washington Correspondent Gary O'Donoghue, bir Pentagon kaynağının, YPG'ye mühümmat, hafif silahlar, makinalı tüfekler, ağır makinalı tüfekler, iş makineleri ve zırhlı araçlar gönderileceğini söylediğini aktardı.

BBC'ye konuşan kaynak, ABD'nin Rakka operasyonu sonrası YPG'ye verilan silahları "geri almak isteyeceğini" söyledi.

Aynı kaynak ABD'nin YPG'den istediği güvenceyi aldığını, Kürt güçlerin Rakka'nın IŞİD'den geri alınması sonrası kentten ayrılacaklarını ve şehrin yönetimini Araplara bırakacaklarını da sözlerine ekledi.

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ABD destekli SDG'nin omurgası YPG

İçinde Arap savaşçıların da bulunduğu SDG'nin omurgasını YPG oluşturuyor.

ABD, SGD'ye gerek havadan gerekse de elit birlikleri ile karadan destek veriyor.

SDG güçleri halen Rakka operasyonu öncesi, kente yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Tabka şehrini ele geçirmeye çalışıyor. Tanka'da IŞİD'in komuta merkezi bulunuyor.

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Türkiye ve ABD savunma bakanları telefonda görüşmüştü

ABD Savunma Bakanı James Mattis bugün Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile bir telefon görüşmesi yapmıştı.

James Mattis görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Amacımız Rakka'yı almak için Türklerle beraber çalışmak. Bunu nasıl yapacağımızı çözeceğiz" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki hafta Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

Görüşme öncesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Beyaz Saray'a gitmişlerdi.

Heyet, Trump'ın danışmanı Herbert Raymond McMaster başkanlığındaki heyetle bir araya gelmişti.

Görüşmede Suriye ve Irak'taki gelişmeler, "terörle mücadele", ikili ilişkiler ve diğer güvenlik konularının ele alındığı bildirilmişti.