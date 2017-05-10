Trump, FBI Başkanını görevden aldı
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı James Comey'i görevden aldı.
Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün, Başkan Donald Trump, FBI Başkanı James Comey'e görevine son verildiğini bildirdi" denildi.
Sürpriz hamle, Comey'nin geçtiğimiz hafta yapılan Kongre oturumu sırasında Hillary Clinton'ın e postaları hakkında hatalı bilgi verdiğinin ortaya çıkmasının ardından geldi.
Comey, Hillary Clinton tarafından seçim yenilgisinin sorumlusu olarak gösterilmişti.
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