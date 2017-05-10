ABD Senatosu'ndaki Demokratların lideri: 'Comey'nin kovulması bir tesadüf değil'

ABD Senatosu'ndaki Demokratların lideri olan Chuck Schumer, FBI Başkanı James Comey'nin kovulması sonrası kameralar karşısına geçerek, bunu bir tesadüf olarak görmediklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'la gün içinde yaptığı konuşmayı medya mensuplarına anlatan Schumer, Trump'a "büyük bir hata yaptığını açıkladığını" söyledi.

Chuck Schumer, Trump yönetimi ile ilgili Rusya iddialarını araştıran Comey'nin kovulması sonrası bu soruşturmaya bağımsız özel bir savcının atanması gerektiğini açıkladı. Schumer, eğer bu yapılmaz ise, Comey'nin soruşturmanın üstünü örtmek için görevden alındığı kanısında olacaklarını ifade etti.