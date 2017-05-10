Güney Afrika'daki üniversitede Nazi posteri gerilimi

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Güney Afrika'nın önde gelen üniversitelerinden biri, okulun kampüsünde asılan ve büyük tartışmaya neden olan, Nazi dönemi esintili posterlerle ilgili soruşturma başlattı.

Stellenboch Üniversitesi'nin kampüsüne, Nazi dönemindeki bazı posterlerin üzerindeki yazılar değiştirilerek "Stellenboch için Mücadele Et" yazılı posterler asıldı.

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Üniversitenin bir sözcüsü yaptığı açıklamada, "ırk üstünlüğünü ve kampüsü kutuplaştırma çabalarını" kınadığını belirtti.

Güney Afrika'da, 1994'te ırk ayrımına dayalı apartheid rejiminin sona ermesi sonrası üniversite ırkçılıkla ilgili tartışmaların konusu olmaya devam ediyor.

Beyaz azınlığın yönetimine dayanan rejim döneminde üniversite, Afrikanca dilini konuşan beyazların gittiği elit bir kurumdu.

Şu anda tüm ırklardan Afrikalılara açık olan üniversite; dil politikası, öğrenim ücretleri ve ırkçılık iddiaları nedeniyle protestolarla karşılaşıyor.

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2015 yılında üniversite yönetimi, üniversitenin eğitim dilinin Afrikanca kalması yönünde karar almış, İngilizce'ye dönüş çağrılarını reddetmişti.

Güney Afrika'daki siyahların büyük bölümü Afrikancadan ziyade İngilizce konuşmayı tercih ediyor.

'Yeni sağ' imzası

Tartışma yaratan posterlar "Yeni Sağ" imzasıyla yayımlandı. "Anglo-Afrikan" öğrenciler "Stellenboch için mücadele etmek adına" Perşembe günü düzenlenecek bir toplantıya çağrıldı.

Posterler Nazi yönetimi döneminde Almanya'da kullanılmıştı ve üzerlerinde "Führer ve halk için mücadele eden Alman öğrenci" gibi ifadeler yer alıyordu. Onları kimin hazırlayıp astığı ise bilinmiyor.

Üniversite, "kesinlikle kabul edilemez" ve "son derece saldırgan" olarak yorumladığı olayla ilgili üç şüphelinin tespit edildiğini açıkladı.