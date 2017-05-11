BBC, Avrupa Birliği vatandaşı Doğu Avrupalı kadınları İngiltere ve İskoçya'ya götürerek fuhuşa ve sahte evliliklere zorlayan bir suç şebekesini ortaya çıkardı.
İngiltere ve İskoçya'ya götürülen Doğu Avrupalı kadınlar sahte evliliğe zorlanıyor
- 11 Mayıs 2017
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