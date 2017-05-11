Beckham 'ilk büyük filminin' galasına oğlu ile katıldı

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Ünlü İngiliz eski futbolcu David Beckham'ın da rol aldığı "King Arthur: Legend of the Sword" filminin Avrupa galası Londra'da yapıldı.

41 yaşındaki Beckham, ilk büyük filminin galasına 18 yaşındaki oğlu Brooklyn ile birlikte katıldı.

Ünlü ismin filmdeki performansı ise Ada'da tartışma yaratmış durumda.

Filmin yönetmeni Guy Ritchie, Beckham'ın oyunculuğu için "Onu çok yetenekli buluyorum" açıklamasını yaptı.

Her ne kadar filmin yönetmeni, Beckham'ın performansını övse de İngiliz basını eski futbolcunun oyunculuğundan ikna olmuş değil.

Empire dergisi Beckham'ın performansı ile ilgili "yanlış yönlendirilmiş" ifadesini kullandı.

The Telegraph gazetesi daha ileri giderek, ünlü eski futbolcunun, filmin en önemli sahnesini, oyunculuğu ile "sabote" ettiğini yazdı.

Telif hakkı Instagram Image caption Beckham, filmle ilgili Instagram hesabından sette çekilmiş bu fotroğrafı paylaşmıştı.

Daha önce de bir Guy Ritchie yapımında rol alan David Beckham ise "bu yapıma katılmak güzeldi" açıklamasını yaptı.

Filmin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Jude Law, Djimon Hounsou ve model Poppy Delevingne gibi isimler de bulunuyor.