Göç arayışındaki İtalyan beldesinden yabancılara kötü haber: 'Proje ulusal düzeyde'

Telif hakkı FACEBOOK - Daniele Galliano

Göç almak için 2000 euro teşvik payı ve düşük kiralar vadetmesinin ardından talep yağmuruna tutulan İtalya'nın Bormida beldesinden yabancıları üzecek yeni bir açıklama geldi: "Proje henüz fikir aşamasında ve yalnızca İtalyanlara açık".

Kuzeydeki Liguria bölgesinde yer alan Bormida'nın nüfus kaybı nedeniyle hayalet kasabaya dönüşmesinden endişe eden Belediye Başkanı Daniele Galliano, ikametlerini buraya taşıyacaklara tek seferlik 2000 euro ödenmesini ve 50 euro'dan başlayan düşük kira ücretleri alınmasını öngören bir proje hazırlamıştı.

Nüfus kaybı yaşayan İtalyan beldesine taşınacaklara 2000 euro

Projenin ilk olarak yerel basında, ardından da sosyal medyada ve uluslararası basında yayılması üzerine Galliano tüm dünyadan mesaj yağmuruna tutuldu.

"2000 euroyu ben size ödeyeyim, yeter ki beni alın", "İnternet de varsa hemen gelirim" gibi çok sayıda mesaj alan belediye başkanı, dün yeni bir açıklama yaparak konuya açıklık getirdi.

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'Haber yanlış anlaşıldı'

Belediye Başkanı Daniele Galliano Facebook sayfasına yazdığı mesajda, teşvik planının henüz fikir aşamasında olduğunu ve İtalya dışındakilere açık olmadığını söyledi. Galliano mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu son mesajım olacak, olaya netlik getirmeyi umuyorum. Benimkisi, Liguria Bölge Yönetimi'ne sunulacak bir fikirdi, halen bölge yönetimiyle temas halindeyim. Ve bu fikir sadece ulusal düzeyde geçerli."

Haberin yanlış anlaşılarak tüm dünyada yayıldığını ve kendisini binlerce kişinin takip etmeye başladığını belirten Galliano, şöyle devam etti:

"İtalya şahane bir ülke ama bazı diğer ülkeler gibi ekonomik krizde. Beni bugün 17 binden fazla kişi takip ediyor ve maalesef herkese yardım etmek mümkün değil. Yine de ilginiz için teşekkürler."

Galliano, Facebook'ta daha önce bu projesiyle ilgili yayımladığı tüm mesajları da kaldırdı.