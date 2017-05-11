Veneuzela'da hükümet karşıtı eylemlerde 2 kişi daha öldü

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı gösteriler devam ediyor.

Gösterilerde Çarşamba günü iki kişi daha hayatını kaybetti. Böylece yaklaşık bir aydır devam eden eylemlerde ölü sayısı da 40'a yaklaştı.

Gösterilerde polis müdahalesine eylemciler su şişesi ve kum torbası atarak karşılık verdi.

Muhalefetin önde gelen isimlerinden Jose Olivares, yaşananların nedeninin güvenlik güçlerinin sert müdahalesi olduğunu öne sürdü.

Diğer yandan, hükümet yanlıları da Maduro'ya destek için toplandı ve dans ederek, slogan attı.