Kadın kılığında hapishaneden kaçmaya çalıştı

Telif hakkı Honduras polisi Image caption Francisco Herrera Argueta

Honduras'ta son derece güvenlikli bir hapishaneden kadın kılığında kaçmaya çalışan bir cinayet mahkumu son anda engellendi.

55 yaşındaki Francisco Herrera Argueta, ailelerin mahkumları ziyarete geldiği görüş gününde uzun bir etek, sarı bir peruk, güneş gözlüğü ve sahte memeler ile kadın kılığına girerek hapishaneden kaçmaya çalıştı.

Argueta'nın makyaj yaptığı, hatta tırnaklarına pembe bir oje bile sürdüğü görüldü.

Argueta Pazar akşamüstü San Pedro Sula'daki hapishaneye ziyaretçi olarak gelen ve kimliğini bırakan bir kadının kılığında hapishaneden çıkmaya çalıştı.

Ancak birçok güvenlik kontrolünden geçmesine rağmen kimliği almak istediği noktada gardiyanlar tarafından durduruldu.

Bir gardiyanın gözlüğünü çıkarmasını istemesiyle kaçması engellendi.

Telif hakkı Honduras polisi Image caption Argueta'nın erkek sesi de gardiyanların dikkatini çekti

Gardiyanlar aynı zamanda garip bir şekilde yürüdüğünü ve sesinden de erkek olduğunun anlaşıldığını aktardı.

Argueta şimdi daha yüksek bir ceza alma ihtimaliyle yüz yüze. Ülkenin en tehlikeli hapishanelerinden biri olarak bilien El Pozo'ya transfer edilebilir.

Bir çetenin lideri olan ve Don Chico takma lakabıyla da bilinen Argueta, Eylül 2015'te cinayet ve ateşli silah taşıma suçlarından mahkum edilmişti.

Telif hakkı AFP Image caption Honduras son yıllarda yüksek şiddet oranlarıyla mücadele etmeye çalışıyor.

Honduras son yıllarda yüksek şiddet oranlarıyla mücadele etmeye çalışıyor.

Ulusal Üniversite'nin Şiddet Gözlemevi rakamlarına göre 2011'de her 100.000 kişiden 86.5'i cinayete kurban giderken 2015'te bu rakam yüz bin kişide 60'a düştü.

Komşu ülke El Salvador'da ise şiddet oranı yükseliyor: 2015'te her 100.000 kişiden 100'ü cinayetten hayatını kaybediyor.

Honduras Başkanı Juan Orlando Hernández, ceza ehliyeti yaşını 18'in altına düşürmeyi görüşmek üzere bir komisyon kuruyor.