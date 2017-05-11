Hindistan'da düğünde duvar çöktü: En az 22 ölü

Telif hakkı Banwari Upadhyay Image caption Çöken duvarın altında kalan en az 22 kişi öldü.

Hindistan'ın kuzeyinde bir düğünde duvarın çökmesi sonucu en az 22 kişi öldü.

Rajastan'da yoğun yağıştan kaçan misafirler kalaydan yapılan bir barakaya sığındıkları sırada, sert fırtınanın etkisiyle düşen duvarın altında kaldı.

Olayda 15'i ağır 26 kişi de yaralandı. Yerel medya, yiyecek tezgâhlarının da duvarın dibinde olduğunu aktardı.

Polis memuru Anil Tank, "Duvar ve duvara dayalı kurulan baraka sert fırtına nedeniyle çöktü" dedi.

Tank, duvarın 27 metre uzunluğunda yaklaşık 4 metre yükseklikte olduğunu, çok sayıda misafirin yıkılan duvarın altında mahsur kaldığını söyledi.

Tank, yaralıların tedavi için hastaneye kaldığını belirtti.