Kilisede Pokemon Go oynayan Rus blog yazarı mahkûm oldu

Telif hakkı AFP Image caption Ruslan Sokolovsky (sağda) mahkemede suçsuz olduğunu savundu

Rusya'daki bir kilisede Pokemon Go oynarken çekilmiş videosunu sosyal medyaya yükleyen bir blog yazarı, üç buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza ertelendi.

Yekaterinburg'daki bir mahkeme, Ruslan Sokolovsky'yi dini duyguları incitmek ve nefreti kışkırtmaktan suçlu buldu.

22 yaşındaki Sokolovsky, duruşmada suçsuz olduğunu söyledi.

Rus blog yazarı, Ağustos 2016'da bir Ortodoks kilisesinde Pokemon Go oyununu oynarken kendi görüntüsünü çekti.

Bundan kısa bir süre sonra tutuklandı.

Sokolovsky bugün görülen duruşmada, evinde yapılan aramada içine kamera yerleştirilmiş tükenmez kalem bulunması nedeniyle "yasa dışı özel teknik ekipman kaçakçılığı"ndan da suçlu bulundu.

Sokolovsky'nin, Rusya İmparatorluğu'nun son imparatoru 2. Nikolay ve ailesi anısına inşa edilen kilisede çektiği videoyu, sosyal medyaya yüklemesinin ardından kısa sürede pek çok kişi izlemişti.

Videonun, kilisede bu tür oyunlar oynamanın yasal sonuçları olacağına ilişkin uyarılara cevap olarak yayımlandığı belirtiliyor.

Videoda Sokolovsky kiliseye girmeden önce, tutuklanma riskini "tamamen saçmalık" olarak nitelendiriyor:

"Kilisede akıllı telefonunla etrafta yürüyorsan kim rencide olabilir ki?"

Pokemon Go nedir?

Pokemon Go, zenginleştirilmiş gerçeklik (Augmented Reality - AR) teknolojisiyle çalışan bir cep telefonu uygulaması.

Uygulama, uydu navigasyon sistemi GPS'i kullanıyor.

Oyuncular telefonlarının kamera özelliğini sayesinde bulundukları ortamı tarayabiliyor ve kamera görüntüsü üzerinde beliren Pokemonları yakalıyor.

Amerikalı bir kadın evinin yakınındaki nehirde Pokemon ararken ceset buldu. Polis bulunan kişinin son 24 saatte öldüğünü söyledi ve suikastten şüphelenilmediğini açıkladı.