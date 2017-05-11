Fransa'da Macron'un partisinin açıkladığı milletvekili adaylarının yarısı kadın

Telif hakkı Cumhuriyet Yürüyüşü Partisi

Pazar günü Fransa Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü, önümüzdeki ay yapılacak genel seçimler öncesi milletvekili adaylarından 428'ini açıkladı. Adayların yarısı kadın, yarısından çoğu ise ilk kez milletvekilliğine talip.

11 ve 18 Haziran'da iki turlu olarak yapılacak genel seçimler öncesi 19 binden fazla kişi partiye adaylık başvurusu yaptı.

Açıklanan 428 adayın en genci 24, en yaşlısı 72 yaşında.

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Fransa Ulusal Meclisi'nde milletvekillerinin ortalama yaşı 60, Cumhuriyet Yürüyüşü Partisi'nin şu ana kadar açıkladığı adayların ortalama yaşı ise 46.

Image caption 39 yaşındaki Macron'un partisi, diğer adaylarını da önümüzdeki günlerde açıklayacak.

39 yaşındaki Macron'un partisi, diğer adaylarını da önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Sadece 13 ay önce "En Marche" (Yürüyüş) adıyla kurulan ve cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası partiye dönüşen hareketin yetkilileri adaylardan 1700'üyle telefonda mülakatlar yaptı.

Milletvekili adayı gösterilenler arasında matematikçi Cédric Villani, eski kadın boğa güreşçisi Marie Sara ve Cumhurbaşkanı François Hollande'ın iletişim danışmanı Gaspard Gantzer de bulunuyor.

Eski Başbakan Valls'a karşı aday yok

Öte yandan, Cumhuriyet Yürüyüşü Partisi daha önce verdiği sözün aksine tüm seçim bölgelerinde aday göstermeme kararı aldı.

Parti, eski Başbakan Manuel Valls'ın seçim bölgesinde aday göstermeyecek.

Telif hakkı Reuters Image caption Valls, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Macron'u desteklemişti.

Sosyalist Parti'nin cumhurbaşkanı seçilemeyen Valls daha sonra cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Macron'u desteklemişti.

Ancak Macron'un partisi Valls'ı milletvekili yapmamıştı.

Merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi'nin lideri François Baroin, Valls'a yönelik olarak izlenen politikanın, Macron'un partisinin de Fransız siyasetinde şimdiden "eski yöntemleri" benimsediğinin göstergesi olduğunu söyledi.