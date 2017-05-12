İlk kez karşılaşılan albino orangutan artık daha iyi

Endonezya'nın Borneo Adası'nda ücra bir köyde esaret altındayken kurtarılarak tedavi altına alınan albino orangutan, kurtarılışının 10'uncu gününde kameralar önüne çıktı.

Beyaz saçlı ve mavi gözlü olan dişi orangutan, Borneo Orangutan Yaşatma Vakfı üyelerinin bakımı altında.

Tedavisi yapılan ve taze meyvelerle beslenen albino orangutanın durumunun artık çok daha iyi olduğu açıklandı.

Vakıf çalışanları, albino orangutanların doğada çok ender olduğunu, organizasyonun 25 yıllık tarihinde karşılaşılan ilk örneğin bu olduğunu belirtiyor.

Esaretten kurtarılan albino orangutanın yeniden doğaya bırakılacağı da açıklandı.

Telif hakkı Reuters

'Işığa duyarlı' tanısı

Borneo Orangutan Yaşatma Vakfı çalışanları, dişi hayvana "albino" tanısının fiziki muayeneler sonrası konulduğunu, gözlerinin ışığa hassas olmasının da tıbbi durumunun göstergesi olduğunu belirtiyor.

5 yaşında olduğu sanılan dişi orangutan, 500'e yakın hemcinsinin rehabilite edildiği bir merkezde gözlem altında tutuluyor.

Borneo orangutanları, "türleri tehlikede" olan hayvanlar statüsünde yer alıyor.

1950 ve 2010 yılları arasında yapılan bir araştırma, bu yıllar arasında, avlanma ve yaşam alanlarının yok edilmesi gibi nedenlerle nüfuslarının yüzde 60 oranında azaldığını ortaya koydu.

Aynı araştırma, 2010 ile 2025 yılları arasında, Borneo orangutanlarının yüzde 22 oranında bir nüfus azalması daha yaşayacağını öngörüyor.

Malezya Brunei ve Endonezya arasında bölüşülen Borneo adasında 100 bin civarında orangutan yaşadığı hesaplanıyor.