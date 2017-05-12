Fatima'nın 100'üncü yılı: İki çoban çocuk aziz ilan edilecek

Telif hakkı AFP Image caption Bakire Meryem'i Fatima'da gördüğüne inanılan 3 çoban çocuk. (Soldan sağa: Lucia, Francisco ve Jacinta)

Portekiz'in Fatima kasabasında yaşayan üç çoban çocuğun koyunlarını gezdirirken Bakire Meryem'i gördüğünü söylemesinin üzerinden 100 yıl geçti.

Bugün artık hayatta olmayan o üç çocuğun anlattığı ve "Fatima'nın Sırrı" olarak bilinen görüntülere, Katolik Kilisesi tarafından büyük önem atfediliyor.

Katolik Hristiyanlar, Meryem'in insanoğluna doğru yolu göstermek için Fatima'da göründüğüne inanıyor.

Fatima olayının 100. yıldönümünde, Papa Francis'in de Portekiz'de bulunan hac bölgesini ziyaret edeceği ve bu ziyarette iki çoban çocuğu aziz ilan edeceği açıklandı.

Kilise kayıtlarına göre Jacinta ve Francisco Marto kardeşlere ilk görüntü 13 Mayıs 1917 tarihinde geldi.

Hemen bir yıl sonra ise iki kardeş, Avrupa çapındaki bir grip salgınında hayatını kaybetti.

Fatima'nın Sırrı olarak bilinen olayı kaleme alan kuzenleri Lucia dos Santos da 2005 yılında 97 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Onun da aziz ilan edilme sürecinde olduğu ifade ediliyor.

Portekiz devleti, hac ziyareti için beklenen bir milyon kişinin güvenliği için önlemleri en üst düzeye çıkarmış durumda.

Sınır kontrollerinin kaldırılmasını sağlayan Schengen Anlaşması da askıya alınıyor.

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Peki Fatima'nın Sırrı nedir ?

Fatima'nın Sırrı, Lucia tarafından kaleme alınarak, yıllar sonra gerçekleştiğine inanılan kehanetler olarak kabul görüyor.

Kayıtlara göre, ilk sır, bir ateş denizi, şeytanlar ve insan ruhları ile cehennemi anlatıyor.

İkinci sır ise, Meryem'in Birinci Dünya Savaşı'nın bitişi sonrası İkinci Dünya Savaşı'nın başlayacağına ilişkin kehaneti olarak yorumlanıyor.

İlk iki sır, 1942 yılında açıklandı. Lucia tarafından 1957 yılında bir zarf içinde Vatikan'a verilen üçüncü sır ise 2000 yılında açıklandı.

Üçüncü sırrın, kefaret talep eden bir melek ile o zamanki Papa'nın maiyeti ile dağa tırmanırken öldürülmesini içerdiğine inanılıyor.

Mehmet Ali Ağca tarafından 13 Mayıs 1981 günü suikast girişimi düzenlenen Papa 2. John Paul, kurtuluşunun Meryem sayesinde olduğunu, üçüncü sırrın kendisine yapılan saldırıyı kehanet ettiğine inandığını açıklamıştı.

Papa 2. John Paul'ün Fatima'ya gönderdiği suikast girişiminde kullanılan kurşun, Meryem'in heykelindeki taça yerleştirildi.

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Papa Frascis de ayinlere katılacak

Cuma günü Fatima Tapınağı'na gelecek olan Papa Francis'in, Cuma gecesi meşale yakma ve sonrasında Cumartesi günü yapılacak ayine önderlik edeceği belirtiliyor.

6 bin polisin görev alacağı hac ziyareti etkinliğinde, alana çıkan yollara da beton bloklar yerleştirildiği, bununla bir "araçlı saldırı" ihtimaline karşı önlem alındığı bildirildi.

AFP haber ajansı, Carlos Gil isminde bir Portekizlinin hac yürüyüşünü çeşitli nedenlerle yapamayacak Katolik Hristiyan inancına sahip olanlar için, "2500 euro karşılığında hac ibadeti hizmeti" sunduğunu duyurdu.

Bölgedeki otellerin de hac ziyaretçilerinin yoğun ilgisi nedeniyle zamlı fiyat uyguladığı belirtiliyor.