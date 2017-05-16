HTC'den 'sıkınca selfie çeken' telefon

HTC'nin yeni telefonu U11, yanlardan sıkınca selfie çekiyor. Telefon piyasasında pay kaybeden şirket, bu yeni selfie odaklı modelle eski popüleritesine kavuşmayı amaçlıyor.

Telefonun 'selfie çekmek için sık' özelliği eldivenle, telefon kılıflıyken hatta su altında da çalışıyor.

HTC şirketinden Darren Sng, insanların telefon kullanımıyla ilgili düşüncelerini değiştirmeye çalıştıklarını anlatırken, telefonun 'sıkarak selfie çekme' özelliği için "İlginç olmasındansa daha uzun soluklu bir telefon yapmak istedik. Bence sıkmak, parmaklarınızı hareket ettirmekten ve dokunmaktan daha doğal. Bebeklerin ilk yaptığı şey, annelerini parmağını tutmaktır" dedi.

HTC U11'de Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 835 bulunuyor.

4GB RAM ve 64GB depolama alanı var.