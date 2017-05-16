Donald Trump Rusya'yla gizli bilgi paylaşımını doğruladı

Telif hakkı AFP Image caption Trump, Lavrov ve Rus Büyükelçi Sergei Kislyak

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rus Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile 'terörizm ve havayolları güvenliği' konularında bilgi paylaştığını doğruladı.

Trump, yaptığı açıklamada, "Bilgi paylaşımı, başkan olarak benim mutlak hakkımdı" dedi.

ABD medyası, halihazırda görevde olan ve eski ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın "istihbarat paylaşımında" bulunduğunu öne sürmüştü.

Washington Post gazetesi, Donald Trump'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'la Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) hakkında "son derece gizli bilgiler" paylaştığını iddia etmişti.

Gazete, gizli bilgilerin ABD'ye bir müttefiki tarafından verildiğini ancak bu ülkenin ABD'ye, bilgileri Rusya'yla paylaşma izni vermediğini bildirmişti.

Oval Ofis'teki görüşmeye ilişkin iddialara Twitter hesabı üzerinden yanıt veren Donald Trump şunları kaydetti:

"Başkan olarak, Rusya ile, terörizm ve havayolu güvenliği konularındaki bilgileri, önceden duyurulmuş bir Beyaz Saray görüşmesinde paylaşmak istedim ki buna mutlak olarak hakkım var. İnsani sebeplerin yanı sıra, Rusya'nın IŞİD ve terörizm konularındaki mücadelesinde de vites artırmasını sağlamak istedim."

Gizli bilgilerin Rusya ile paylaşıldığı iddiası Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'a da soruldu.

Sözcü Peskov, iddiaların "saçma" olduğunu reddetmeye veya doğrulamaya değmediğini söyledi.

Rusya: Trump'ın bir türlü kurtulamadığı skandal

Peki ABD Başkanı çok gizli bilgileri istediği gibi paylaşabilir mi ?

Donald Trump, Rus büyükelçisi ile şifreli bilgileri paylaşma iddiası ile bir kez daha bir politik fırtınanın ortasında kaldı.

Trump'ın paylaştığı bilginin, "şifreli gizlilik" statüsünde olduğu ve yüksek hassasiyet içerdiği belirtiliyor.

Telif hakkı Twitter Image caption Trump, gizli bilgileri paylaştığı iddiaları ile ilgili "bu benim mutlak hakkımdı" açıklamasını yaptı.

Peki gizlilik ne anlama geliyor ?

Barack Obama tarafından 2009 yılında imzalanan başkanlık yönergesine göre, bir bilgi, "ülke vatandaşlarını ve demokratik kurumları koruma unsurlarını içermesi, iç güvenlikle ilgili olması ve dış ülkelerle ilişkileri ulusal savunma anlamında etkilemesi" durumunda gizlilik statüsünde koruma altına alınabiliyor.

Bir kez gizlilik statüsü alan bir bilginin paylaşılması yasal takip sonucu doğurabiliyor.

Farklı gizlilik seviyeleri ne anlama geliyor ?

"Çok gizli" seviye en üst düzey gizlilik anlamına geliyor ve devlet, bu bilgilerin paylaşılmasının, "onarılamaz hasarları" olabileceğini öngörerek bu seviyeyi belirliyor. The Economist dergisine göre, ABD'de yaklaşık 1,4 milyon kişinin bu tür dokümanlara erişim izni bulunuyor.

Bir alt seviyedeki "gizli" bilgilerin ise, ülke güvenliği için "ciddi hasar" yaratabileceği öngörülüyor.

Bir alt seviyede ise "mahrem" kelimesi ile açıklanan bilgiler bulunuyor ve bunların ulusal güvenliğe "hasar" verebileceği öngörülüyor. ABD ordusundaki personelin hemen hemen tamamının bu bilgilere erişim izni bulunuyor.

Ancak Washington Post'un haberinde yer alan kaynaklara göre, Trump'ın Ruslarla paylaştığı bilgi "şifreli gizlilik" statüsünde yer alıyor ve bu çok gizli bilgiler sadece ikincil bir izin düzeyi olanların erişimine açılıyor. Bu izinlerin yönetimi, ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) tarafından sağlanıyor.

Burada başkanlar için "ayrıcalık" bulunuyor mu ?

Kısacası evet, bulunuyor.

ABD Başkanı eğer isterse şifreli gizlilik seviyesinde olan çok gizli bilgilerin seviyesini inisiyatif alarak düşürebiliyor.

New York Times gazetesine konuşan ve devlet sırları konusunda uzman bir isim olan Steven Aftergood, "Başkanların neyin gizlilik seviyesinde olacağına veya bunlar üzerindeki gizliliğin kaldırılması konusunda sınırsız yetkiye sahip" dedi.

Telif hakkı AFP Image caption Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı H.R. McMaster

'Başkan istihbarat kaynaklarını tehlikeye atmadı'

Beyaz Saray'dan iddialara ilişkin Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Herbert Raymond McMaster konu ile ilgili Salı günü yaptığı açıklamada, haberi sızdıranların ulusal güvenliği tehlike altına attığını açıkladı.

Medya mensuplarının konu ile ilgili sorularını yanıtlayan McMaster, Trump'ın paylaştığı bilgilerin istihbarat kaynaklarını tehlikeye atmadığını da söyledi.

McMaster, Trump'ın paylaştığı bilginin kaynağı konusunda bilgilendirilmediğini de bir soru üzerine açıkladı.

Demokrat Senatör Dick Durbin Trump'ın yaptığının "tehlikeli ve umursamaz" gibi göründüğünü belirtti.

Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin Cumhuriyetçi başkanı Bob Corker "eğer doğru ise olayın rahatsız edici olduğunu" belirtti.