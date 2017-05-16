Tecavüze uğrayan 10 yaşındaki çocuğa kürtaj izni

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Hindistan'ın kuzeyindeki Haryana eyaletinde üvey babasından beş ay önce hamile kaldığı belirtilen 10 yaşındaki bir kız çocuğuna kürtaj izni verildi.

Hindistan yasaları, kadının hayatı tehlikede olmadığı sürece 20 haftadan sonra hamileliklerde kürtaja izin vermiyor.

Çocuğun hamile olduğu geçen hafta anlaşılmış ve annesinin şikayeti üzerine üvey baba gözaltına alınmıştı. Üvey babanın kimseye bir şey söylememesi için çocuğu tehdit ettiği belirtiliyor.

Kürtajı zorlaştıran yasa, erkek çocukların tercih edildiği ülkede milyonlarca kadının, bebeklerinin kız olacağını öğrenmesinden sonra kürtaj yaptırmaya başlaması üzerine çıkarılmıştı.

Yüksek Mahkeme, tecavüze uğrayan kadınların 20 haftadan sonra kürtaj yaptırma başvurularını, doktorlar heyetine havale ediyor. Heyetin uygun görmesi halinde kürtaja izin veriliyor.

Her 13 saatte bir 10 yaşın altındaki bir çocuk tecavüze uğruyor

Hindistan Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF'in verilerine göre, Hindistan'da her 155 dakikada bir, 16 yaşın altındaki bir çocuk tecavüze uğruyor. Her 13 saatte bir de 10 yaşında altındaki bir çocuğun tecavüze uğradığı belirtiliyor.