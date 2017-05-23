Ailelere tavsiyeler: Çocuklarla terör saldırıları hakkında nasıl konuşulmalı?
Yakınlarını kaybeden ve yas tutan çocuklarla çalışan Grief Encounter adlı sivil toplum örgütünün travma uzmanı Stacey Hart, Manchester'da gerçekleşen saldırının ardından çocuklarla terör saldırıları hakkında nasıl konuşmak gerektiği konusunda tavsiyeler sundu.
Hart'ın önerileri şunlar:
- Çocuklara yaşlarına uygun bir dille konuşun
- Kavrayabilecekleri kelimeleri seçin ancak doğruyu söyleyin
- Dürüst olun - radyoda, televizyonda, okulda, arkadaşlarından çok daha fazlasını duyacaklardır
- Onları soru sorma konusunda cesaretlendirin
- Güvende olduklarını anlamalarını ve böyle olayların her gün olmadığını kavramalarını sağlayın
- Bu dünyada çok sayıda iyi insanın da olduğunu söyleyin. Büyüdüklerinde onların da iyi birer insan olacağını ve saldırıdan etkilenen insanlara nasıl iyilik yapabileceklerini anlatın
- Kötü insanların neden kötü şeyler yaptıkları yetişkinlerin de aklını karıştıran bir şey ancak çocuklara bu insanların bir azınlık olduğunu ve çoğu kişinin birbirine yardım eden insanlar olduğunu söyleyin