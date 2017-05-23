Manchester Arena saldırısında hayatını kaybedenlerin hikayeleri

Telif hakkı INSTAGRAM/GEORGINA.BETHANY

Manchester Arena'da gerçekleşen saldırı sonrası hayatını kaybeden 22 kişinin kimlikleri belirlenmeye başladı.

Kimliği belirlenen ilk isim 18 yaşındaki öğrenci Georgina Callander'di.

Georgina Callender, Leyland bölgesinde bulunan Runshaw lisesine gidiyordu.

Arkadaşları, sosyal medyadan Callender'in tam bir "Ariana Grande hayranı" olduğunu yazdı.

Genç kızın önceki yıllarda ABD'li şarkıcı Ariana Grande'yle çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Runshaw College yetkilileri, öğrencileri Callender'in ölümünün okulda "büyük üzüntü" yarattığını söyledi.

Yetkililerin açıklamasında, Georgina'nın kaybı sonrası bu zor zamanlarda arkadaşlarına psikolojik destek verileceği bildirildi.

Georgina sağlık ve sosyal bakım alanında eğitim görüyordu.

Telif hakkı Facebook Image caption Saffie-Rose Roussos

Saldırının bilinen en küçük kurbanı: Saffie-Rose Roussos

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında 8 yaşındaki Saffie-Rose Roussos da var.

Roussos Manchester'daki konser sırasında annesi ve kızkardeşinden ayrılmıştı. Roussos aldığı yaralar nedeniyle hastanede yaşamını yitirdi.

Lancashire bölgesinde Leyland kentinde Saffie'nin gittiği Tarleton İlkokulu müdürü Chris Upton haberin "yürek parçalayıcı" olduğunu söyledi.

Upton "Saffie'nin öldüğü haberi hepimiz için şok oldu. Ailesine ve arkadaşlarına en derin taziyelerimi gönderiyorum. Konsere giden birinin eve dönmeyeceği fikri yürek parçalayıcı. Saffie kelimenin her anlamıyla güzel küçük bir kızdı. Herkes tarafından sıcaklığı ve iyiliği ile hatırlanacak" dedi.

Saffie'nin anne babasının Leyland kentinde balıkçı restoranı işlettikleri sanılıyor.

Saffie'nin arkadaşı Jessica'nın annesi Kate Tinsley Saffie'yi bulma çabaları sırasında "Köydeki herkes çok endişeli. Herkes iyi ve hayatta olduğunun haberini almak için bekliyor" demişti.