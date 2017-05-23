Manchester Arena saldırısı: Aileler kaybolan çocuklarını arıyor

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Manchester Arena konser salonundaki saldırının ardından aileler haber alamadıklarını çocukları ve yakınlarına ulaşmak için sosyal medya üzerinden çağrılar yapıyor.

15 yaşındaki Oliva Campbell'in ailesi Twitter'da "MissingManchester" (Manchester'da Kayıp) etiketiyle kızları hakkında bilgi almaya çalışıyor.

Olivia'nın annesi Charlotte konsere gittikten sonra ulaşamadığı kızıyla ilgili bilgi alabilmek için yardım beklediğini açıkladı.

Charlotte Campbell "Dün akşam 8.30'dan bu yana ondan haber alamıyorum. Konserdeydi ve harika zaman geçirdiğini onun gitmesine izin verdiğim için bana teşekkür etti" dedi.

Telif hakkı Aile fotografi Image caption 15 yaşındaki Olivia Campbell'den konserden bu yana haber alınamyor.

Campbell Olivia'nın konsere beraber gittiği arkadaşı Adam'ın hastanede bulunduğunu ancak Olivia'dan haber alınamadığını söyledi.

Campbell "Telefonu çalışmıyor. Babası dışarda onu arıyor. Bir sürü kişi onu arıyor. Onu gören olursa bana haber verin. Ona telefonunuzu verin ve beni arasın. Sadece eve gelmesini istiyorum" dedi.

Telif hakkı Facebook Image caption Annesi ve kızkardeşiyle konsere giden Saffie Rose Roussos 8 yaşında.

Kayıplar arasında Lancashire bölgesinde yaşayan 8 yaşındaki Saffie Rose Roussos da var. Konsere annesi ve kızkardeşiyle giden küçük kızın arkadaşları anne ve kızkardeşinin ayrı hastanelerde tedavi gördüğünü söyledi.

Saffie'nin yakınları küçük kızın izini bulabilmek için Facebook üzerinden çağrı yapıyor.

Saffie'nin okul arkadaşı Jessica'nın annesi Kate Tinsley "Köydeki herkes çok endişeli. Herkes haber almayı bekliyor. Hayyat olduğu ve iyi olduğu haberlerini bekliyoruz" dedi.

Telif hakkı Twitter Image caption Chloe Rutherford ve Liam Curry de aranan gençler arasında

South Shields kentinden 17 yaşındaki Chloe Rutherford ve 19 yaşındaki Liam Curry de kayıp isimler arasında.

Twitter'de "MissinginManchester" etiketi altında gençlere ulaşılmaya çalışıyor.

Telif hakkı @DANHETT Image caption Martyn Hett

29 yaşındaki Martyn Hett de kayıplar arasında. Kardeşi Dan "Endişeden delirmek üzereyiz. Tüm bildiğimiz arkadaşından ayrıldığı ve telefonunun çalışmadığı" dedi.

Barra Adası'ndan Laura MacIntyre and Eilidh MacLeod da haber alınamayan isimlerden.

Laura'nın babası Micheal MacIntyre Twitter'da "Lütfen lütfen retweetleyin. Kızım ve arkadaşını arıyorum. Laura Macintyre ve Eilidh Macleod #manchester saldırısı" mesajını paylaştı.

Telif hakkı Facebook Image caption Courtney Boyle ve Philip Tron

Philip Tron ve kız arkadaşının 19 yaşındaki kızı Courtney Boyle'dan da haber alınamıyor.

Bir aile üyesi BBC'ye açıklamasında "Güvende olduklarını ve nerede olduklarını bilmek istiyoruz. Şok yaşıyoruz ama pozitif ve güçlü olmaya çalışıyoruz. Sizi seviyoruz Philip ve Courtney" dedi.

Deborah Hutchinson da Facebook'ta "Kızım Courtney ve eşim Philip Tron bu gece Manchester saldırısında kayboldu. Lütfen payalaşın ve onları bulmama yardım edin" mesajını paylaştı.