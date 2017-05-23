Trump'ın eski danışmanı Flynn hakkındaki soruşturmalar derinleşiyor

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ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesinde 24 gün ulusal güvenlik danışmanlığı yaptıktan sonra istifaya zorlanan eski emekli korgeneral Michael Flynn, bu hafta içinde Rusya ve Türkiye bağlantılarını soruşturan Senato İstihbarat Komitesi'nin kendisinden istediği bilgi ve belgeleri sunmayı reddederek, anayasanın beşinci ek maddesinde tanınan susma hakkını kullandığını açıkladı.

Flynn'in, itaatsizlik ve hapis cezasıyla sonuçlanabilecek bu kararını komiteye bildirdiği sıralarda, Temsilciler Meclisi'nin Denetim Komitesi'nin üst düzey Demokrat üyesi Elijah Cummings de, komiteye bir mektup göndererek, Flynn'in Rusya bağlantısı konusunda Kongre'ye "yalan söylediğini" gösteren yeni belgeleri günışığına çıkardı.

Senato İstihbarat Komitesi, Flynn'den, Rus yetkililer ile 16 Haziran 2015 ile 20 Ocak 2017 tarihleri arasında yaptığı tüm temasların bir listesini talep etmişti.

Şimdi Komite üyelerinin bir araya gelmesi ve Flynn'in bir kişinin kendi kendini suçlu duruma düşürmesini önlemek için anayasaya eklenmiş olan beşinci maddeyi öne sürmesinin kabul edilip edilmeyeceğini oylaması gerekiyor.

Komite'nin iki üst düzey yöneticisi, Flynn'in "Kongre'ye itaatsizlikle" suçlanması ve hapis cezası alması ihtimaline kapıyı açık bıraktılar.

Komite başkanı ve Cumhuriyetçi Kuzey Carolina senatörü Richard Burr, panelin itaatsizlik kararı verilmesi de dahil, Flynn'i Rus yetkilileri ile görüşme kayıtlarını açıklamaya zorlayacak bir dizi seçeneği gözden geçirmekte olduğunu açıkladı.

Flynn'i beşinci ek maddede tanınan hakkını kullandığını basına açık oturumda açıklaması için Senato'ya çağırabileceğini de bildiren Burr, "Biz bilgi toplamaya çalışırken insanların beşinci ek maddeyi kullanmalarının bize hiçbir faydası yok. Size söyleyebileceğim tek şey, Flynn'e bağışıklık verilmesi konusunun masada olmadığıdır" dedi.

Burr, yardımcısı Demokrat Parti'den Virginia Senatörü Mark R. Warner ile birlikte yaptığı açıklamada da, Flynn'in kararından hayalkırıklığı duyduklarını kaydetti ve "General Flynn'den ifade alması ve konuyla ilgili her türlü materyali komite makamlarına iletmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Flynn'in aksine, Trump'ın seçim kampanyasında görev alan iki yetkili, Rusya'nın, komitenin ABD seçimlerine müdahale edip etmediğine ilişkin soruşturmasıyla ilgili belgeleri komiteye iletmişti.

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Flynn hakkında yalan söyleme iddiası

Demokrat milletvekili Elijah E. Cummings de Flynn'in, Rus devlet televizyonu RT tarafından Aralık 2015'te düzenlenen galaya katılması için Rusya'dan kendisine "doğrudan" yapılan ödeme konusunda "yalan" söylediğini gösteren bir belge bulunduğunu bildirdi.

Mart 2016 tarihli Soruşturma Raporu'na göre, Flynn'in, galaya katılmak için Moskova'ya gidiş masraflarının "ABD'li şirketleri" tarafından karşılandığını Pentagon yetkililerine bildirdiğini ve "yabancı bir ülkeden herhangi bir para almadığını" söylediğini belirten Cummings, "Ancak ödeme faturaları ve diğer belgeler, Rusya'nın, Flynn'in uçak biletini, konaklama ve diğer giderlerini 'doğrudan' ödediğini gösteriyor" dedi.

Cummings, Denetim Komitesi başkanı Jason Chaffetz'in, "üst düzey yetkililerin General Flynn hakkında neyi ne zaman bildiklerini" öğrenmek için çeşitli Beyaz Saray yetkililerini ifade vermeye çağırması gerektiğini de söyledi.

Flynn'in Pentagon'u bilerek yanılttığı ve federal soruşturma memurlarına kasıtlı biçimde yalan söylediğinin kanıtlanması halinde, beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek.

Flynn, ayrıca seçim kampanyası sırasında Trump'a danışmanlık yaparken, Türkiye adına yaptığı lobi faaliyetleri için "yabancı ajan" olarak kayıtlı olmamasından dolayı da soruşturma altında bulunuyor.

Çelişkili açıklamalar

Flynn ve Türkiye devleti adına lobi faaliyetlier yapmak için kendisini tutan eski müşterisi Ekim Alptekin, 80 bin dolarlık ödemeler konusunda birbirinden açıklamalar yaptı.

Business Insider dergisinin haberine göre, bu ödeme konusunda birbiriyle çelişen açıklamalar, Flynn'in yabancı ülkelerim menfaatleri için yaptığı çalışmaları ABD devletine bildirme tarzında da uyumsuzluk yarattı.

Flynn'in eski danışmanlık şirketi olan Flynn Intel Group, Mart ayında Adalet Bakanlığı'na yaptığı bildirimde, ikişer adet 40 bin dolarlık ödemenin, ne olduğu açıkça belirtilmemiş olan bir iş için danışmanlık ücreti olduğunu belirtmişti.

Ancak Alptekin, Flynn'in şirketinden kendilerine gönderilen bu ödemelerin, söz verildiği halde yerine getirilmemiş olan lobi faaliyetlerinin parasının iadesi olduğunu söyledi.

Alptekin ile Flynn'in açıklamaları arasındaki bu uyumsuzluk, Flynn'in yabancı ülkelerle ilişkileri ve yaptığı açıklamaların kongre, istihbarat ver askeri incelemelere konu olması bakımından önem taşıyor.

Eski Adalet Bakan Yardımcısı Sally Yates de, iki hafta önce yaptığı açıklamada, Flynn'in, ABD devletinin izni olmadan Türk müşterisi için paralı yabancı memur olarak çalışarak federal kanunları ihlal etmiş olabileceğini bildirmişti.