Eski Yunan başbakanın arabasına zarflı patlayıcı

Telif hakkı AFP Image caption Yunanistan'ın eski başbakanı Lucas Papademos

Yunanistan'ın eski başbakanı Lucas Papademos'un arabasında bir zarfın içine yerleştirilen patlayıcı infilak etti.

Devlet ajansı ANA'nın haberine göre ciddi bir şekilde yaralanan Papademos ve şoförü acil bir şekilde hastaneye götürüldü.

Papademos 2002-2010 yılları arasında Avrupa Merkez Bankası'nın başkan yardımcısı, 1994-2002 yılları arasında ise Yunanistan Merkez Bankası'nda governör olarak çalışmıştı.

ERT haber kanalı ise Yunanistan Medya Bakanı Nikos Pappas'ın olayı kınadığını aktardı.