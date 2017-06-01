Tiger Woods'un alkol testi ve gözaltı görüntüleri

Alkollü araç kullandığı gerekçesiyle Florida'da gözaltına alınan ünlü Amerikalı golfçü Tiger Woods'a yapılan testin görüntüleri polis tarafından paylaşıldı.

Jupiter kentinde aracı durdurulan 41 yaşındaki Woods, alkol testi sonrası gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı.

Görüntülerde polisin, 14 dünya şampiyonluğu bulunan Woods'dan yol kenarındaki çizgide yürümesini isterken, golfçünün bu talimatı yerine getiremediği görülüyor.

Ardından polis Woods'dan, alfabeyi saymasını istiyor.

Ama ünlü golfçü bunu da yapamıyor ve sonrasında polis onun gözaltına alınmasına karar veriyor.

Woods daha sonra bir açıklama yaparak ailesi ve hayranlarından özür dilerken, durumunu kullandığı bir ilacın 'beklenmedik yan etkileri'ne bağladı.

Dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında yer alan Tiger Woods, 2014 ve 2015'te iki kez sırtından ameliyat oldu.

Woods sakatlığının ardından birinci sıradan ilk 500'ün altına kadar düştü.