Ümran'ın 'babası' Esad'a desteğini açıkladı

Halep'te bir bombardıman sonrası enkazdan çıkarılmış ve ambulansa konmuştu. Ümran Dakniş'in görüntüleri hava saldırılarıyla gelen acıların sembolü oldu. Ancak Suriye devlet medyası, yeni yayımladığı görüntülerinde Ümran'ın aslında "muhaliflerin elinden kurtarıldığını" iddia etti.

Yeni görüntülerde Ümran'ın yaraları iyileşmiş görünüyor. Babası olduğunu söyleyen kişi de Devlet Başkanı Beşar Esad'a desteğini açıklıyor.

Ancak Esad'ın kendisi de 17 Ağustos 2016'da dünyanın gündemine oturan Ümran'ın fotoğrafları için 'sahte' demişti.

Suriye lideri, çocuğu enkazdan çıkarıldığı görüntüleri paylaşan Batı destekli Beyaz Miğferler kurtar ekibini de 'tiyatro sergilemekle' suçlamıştı.