İran medyası: Meclis binasına ve Humeyni'nin türbesine silahlı saldırı düzenlendi

Telif hakkı Press TV Image caption Press TV, Meclis'teki saldırıda yaralanan bir kişinin fotoğrafını paylaştı

İran'ın başkenti Tahran'da Meclis binasına ve İslam Devrimi'nin lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesine giren silahlı saldırganların çevreye ateş açtığı bildiriliyor.

İran'ın IRIB ajansına konuşan milletvekili Elyas Hazrati, üç saldırganın iki Kalaşnikof tüfek ve bir tabanca ile Meclis'e gelerek saldırı düzenlediğini ve iki güvenlik görevlisinin yaralandığını aktardı.

Mizan ajansına konuşan bir milletvekili ise Meclis binası içinde gerçekleşen olayın ardından saldırganların yakalandığını söyledi.

Telif hakkı AFP Image caption İran'daki İslam devirminin liderlerinden Ayetullah Humeyni'nin türbesi

İran ajanslarına göre Meclis'teki bir güvenlik görevlisi saldırı sırasında yaşamını yitirdi.

Ayetullah Humeyni'nin türbesinde de yaralıların olduğu belirtiliyor.

IRIB ajansına göre türbede bir intihar eylemcisi üzerinden patlayıcıları infilak ettirdi, diğer saldırgan ise güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

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