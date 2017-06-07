Myanmar'da 100'den fazla kişiyi taşıyan askeri uçak düştü

Myanmar'a ait, içinde 100'den fazla kişinin olduğu bir askeri uçak, Andaman Denizi'ne düştü.

Yetkililer, Yangon'dan havalanıp güney şehri Myeik istikametine giden uçağın enkazına ulaşıldığını söyledi.

AFP haber ajansına konuşan Myeik şehri turizm bürosu yetkilisi "Hasar gören uçağın parçalarını Dawei şehrine yaklaşık 218 km mesafede denizde buldular" dedi.

Donanma bölgede arama faaliyetlerine devam ediyor.

Ordu uçakla irtibatın Dawai şehrinin yaklaşık 32 km batısında seyrederken yerel saatle 13.35'te (TSİ 09.05) kesildiğini duyurmuştu.

AFP'ye konuşan bir havaalanı yetkilisi uçakta 11 mürettebat ve 105 yolcu olduğunu söyledi.

Ordu ise Çin yapımı uçakta kaç kişi olduğuyla ilgili bilgi vermedi.