Eski NBA yıldızı Dennis Rodman 'basketbol diplomasisi için' yine Kuzey Kore'de

Telif hakkı Reuters Image caption Rodman Kuzey Kore'de gazetecilere poz veriyor

Eski NBA yıldızı Dennis Rodman beşinci kez beş günlük bir ziyaret için Kuzey Kore'ye gitti. Rodman yetkililerce karşılanırken, Amerikalı yetkililer ziyaret ile ilgileri olmadığını söylüyor.

Dennis Rodman, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da yetkililerce karşılandı.

Kameralara poz veren Rodman, gazetecilerin sorularını ise yanıtlamadı.

Rodman daha önce Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile birkaç kez bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı State Thomas Shannon, resmi bir ziyaret için bulunduğu Japonya'da yaptığı açıklamada, Rodman'ın sivil bir vatandaş olarak Kuzey Kore'yi ziyaret ettiğini vurgulayarak, "Ziyaretinden haberdarız. Kendisine iyi yolculuklar diliyoruz. Ancak Amerikalı vatandaşlar için güvenlikleri açısından Kuzey Kore'yi ziyaret etmemeleri uyarısında bulunduk" dedi.

Telif hakkı AFP Image caption Rodman Çin'deki havalimanından Kuzey Kore'ye doğru yola çıkarken

Rodman Twitter sayfasından yaptığı açıkalamada sponsoru sayesinde Kuzey Kore'ye döndüğünü söylemişti.

Eski NBA yıldızı Çin'in başkenti Pekin'de ise gazetecilere Kuzey Kore'de bir vatandaş ile buluşacağını söylemiş, "Sadece kapıyı açmaya çalışıyorum. Asıl amacım Kuzey Kore'ye sporu getirebilir miyim onu görmek" demişti.

Telif hakkı AFP / Getty Images Image caption Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve Dennis Rodman 2013 yılında

'Basketbol diplomasisi'

Dennis Rodman, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmeden önce yer aldığı "Çırak" adlı televizyon programına iki defa konuk olmuştu.

Rodman, gezisinden ABD Başkanı Trump'ın haberi olup olmadığı sorusuna, "Burada başarmak istediğim şeye ikimizin de ihtiyacı olması dolasıyla büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.

2013 yılında Rodman'ın gezileriyle ilgili fikri sorulduğunda Trump'ın yanıtı , "Dünyaya bir bakın, etrafımızdaki dünya patlıyor. Belki Dennis bizden daha iyidir" olmuştu.

Trump 2014 yılında ise Rodman ile birlikte Kuzey Kore'ye gidecekleri iddialarını reddetmişti.

Telif hakkı Twitter / Donald Trump Image caption Trump'ın 2014'teki tweeti: "Deli Dennis Rodman, onunla beraber Kuzey Kore'ye gitmek istediğimi söylüyor. Hiç tartışılmadı, hiç ilgim yok, dünyada gitmek istediğim son yer."

Rodman, eski ABD başkanı Barack Obama'ya ise "telefonu açıp Kim'i araması gerekiğini, ikisinin de basketbolu sevdiğini" söylemişti.

Amerikan basını, Rodman'ın gezilerini 'basketol diplomasisi' olarak tanımlıyordu.

Bir Amerikan vatandaşı serbest bırakıldı

Son zamanlarda Kuzey Kore'nin füze denemelerini artırması ve ABD'nin buna karşılık askeri müdahalede bulunma tehdidi yöneltmesiyle bölgede gerilim artmıştı.

Kuzey Kore'de dört Amerikan vatandaşı gözaltında bulunuyor. Ancak bu dört vatandaştan Ocak 2016'dan beri gözaltında tutulan Otto Warmbier'ın serbest bırakıldığı bugün açıklandı.

Telif hakkı Reuters Image caption Otto Warmbier'ın Mart 2016'daki bir fotoğrafı

Kuzey Kore, Warmbier'i devlete karşı suç işlediği gerekçesiyle 15 yıl ağır iş cezasına çarptırmıştı.