ABD Adalet Bakanı Ruslarla gizli toplantı iddiasını reddetti

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Amerikan Adalet Bakanı Jeff Sessions, Kongre Komisyonu'nda verdiği ifadede Washington'daki bir otelde Rus yetkililerle ilgili gizli toplantılar yapıldığı iddiasını reddetti.

Senato İstihbarat Komitesi'nde ifade veren Sessions, Kremlin yönetimiyle işbirliği yaptığı iddialarının "korkunç ve iğrenç bir yalan" olduğunu söyledi.

Sessions açılış konuşmasında yaptığı açıklamada "Kendimi başkanlık kampanyasıyla ilgili soruşturmalarda muaf tuttum, ancak kendimi aşağılık ve yanlış iddialara karşı muaf tutmadım" dedi.

Sessions, Rus Büyükelçi Sergey Kislyak ile iki defa görüştüğünü kabul etti. Ancak ABD medyasının aktardığı gibi, Rus Büyükelçi ile dönemin Başkan adayı Donald Trump için Mayflower Oteli'nde 27 Nisaz 2017'de düzenlenen bir etkinlikte görüşüp görüşmediğini hatırlamadığını söyledi.

Sessions "Herhangi bir Rus Büyükelçi veya herhangi bir Rus yetkiliyle toplantı yaptığımı ve görüştüğümü hatırlamıyorum. Bu etkinlikte kısaca Rus Büyükelçi ile tanıştırılmış olabilirim, ancak bunu hatırlamıyorum" dedi.

Senato Komisyonu'nun Başkan Yardımcısı Senatör Richard Burr, Adalet Bakanı'nın "ABD seçimlerine müdahalenin ciddiyetini fark etmediğini" savundu.