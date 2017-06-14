Almanya ve Fransa: İngiltere hâlâ AB'de kalabilir

Telif hakkı EPA Image caption Theresa May ve Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde (AB) kalmasının hâlâ mümkün olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmesinin ardından konuşan Macron, İngiltere halkının aldığı AB'den ayrılma kararını da saygıyla karşıladığını açıkladı.

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble de benzer bir açıklama yaparak İngiltere'nin Brexit hakkındaki fikrini değiştirebileceğini söyledi.

Bloomberg'e konuşan Schaeuble, "Eğer kararlarını değiştirirlerse kapımız her zaman açık. Fakat bunun gerçekleşeceğini pek sanmıyorum" dedi.

Macron da aynı ifadeleri kullanarak kapıların açık kalacağını belirtti ve ekledi:

"Ama net olmak lazım, müzakereler başladıktan sonra geri dönmek daha zor alacak."

Brexit için müzakerelerin 19 Haziran'da başlaması bekleniyor.

Theresa May, müzakerelere daha büyük destekle girmek için yaptığı erken seçimde Avam Kamarası'nda çoğunluğu kaybetmesinin ardından bu durumun müzakereleri etkilemeyeceği konusunda ısrarlı.

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg, seçim sonucunun ardından AB'de kalma taraftarlarının seslerinin daha fazla çıktığını söylerken Muhafazakar Parti'nin İskoçya ekibinin bile "Bu sadece Muhafazakar Parti'nin istediği türden bir Brexit olamaz" dediğini aktarıyor.