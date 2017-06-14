Roma Belediye Başkanı'ndan hükümete: Daha faza göçmen göndermeyin

Telif hakkı Reuters Image caption İtalya'ya botlarla gelen göçmenlerin sayısı artıyor

Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, İtalya hükümetinden kente daha fazla göçmen göndermemesini talep etti.

Beş Yıldız Hareketi üyesi Virginia Raggi, daha fazla göçmenin kentteki toplumsal gerilimi artıracağı uyarısında bulundu.

Raggi'nin çağrısı, Beş Yıldız Hareketi'nin oylarının beklentilerin gerisinde kaldığı Pazar günkü yerel seçimlerin ardından geldi.

Facebook üzerinden bir paylaşımda bulunan Virginia Raggi, "Daha fazla toplumsal gerilimi kaldıramayız" dedi.

İtalya'ya 2014'ten beri 500 binden fazla göçmen botlarla geldi. Bu göçmenlerin 200 bini ülke çapındaki evlere yerleştirilirken bir 20 bini de diğer Avrupa Birliği ülkelerine gönderildi.

İtalya bu yıl da ülkeye 250 bin yeni göçmen gelmesini bekliyor. Geçen yıl bu sayı 180 bindi.

Telif hakkı EPA Image caption Raggi'nin üyesi olduğu Beş Yıldız Hareketi için Pazar günkü yerel seçim pek de iyi geçmedi

İçişleri Bakanlığı, diğer tüm bakanlıklardan bu yıl içinde gelmesi beklenen 250 bin kişiye kalacak yer temin etmelerini talep etti.

Bazı gözlemcilere göre Raggi'nin bu açıklamasının arkasında, partisinin yerel seçimin gerçekleştiği 25 bölgeden 24'ünde zafere ulaşamamasının ardından göçmenleri hedef alarak oylarını artırma isteği yatıyor.

Anket şirketi Renato Mannheimer, Reuters haber ajansına İtalyanların yarısının ülkeye daha fazla göçmenin gelmesini istemediğini söylemişti.