Fransız taraftarlar İngiltere milli marşını söyledi

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Fransız futbol taraftarları, Fransa ve İngiltere arasında oynanan maçtan önce, Manchester ve Londra saldırılarında hayatını kaybedenlerin anısına İngiltere'nin milli marşı God Save The Queen'i (Tanrı Kraliçe'yi Korusun) beraber söyledi.

Salı akşamı, Fransa ve İngiltere arasında Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Fransa Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçını Fransa 3-2 kazandı.

Maçtan önce taraftarlar beyaz ve kırmızı pankartlarla İngiltere bayrağını oluştururken bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Normalde ev sahibi takımın milli marşı ikinci sırada okunsa da dünkü maçta İngiltere'nin marşı ikinci sırada yer aldı.

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Cumhuriyet Bandosu Oasis'ten 'Don't Look Back In Anger' şarkısını çaldı.

İngiltere milli takımının teknik direktörü Gareth Southgate, "Fransızlara İngiltere olarak bize bu anma fırsatını verdikleri için çok mutluyuz. Böyle zamanlarda tarihin aramıza girmemesi çok güzel" dedi.

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İngiltere Başbakanı Theresa May ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da maçta hazır bulundu.

Telif hakkı PA Image caption İngiltere ve Fransa milli takımının oyuncuları

2015 yılında düzenlenen Paris saldırılarından sonra İngiliz taraftarlar da Londra'daki Wembley'de düzenlenen maçtan önce Fransa'nın milli marşını söylemişti.

Telif hakkı Getty Images Image caption Londra'daki Wembley Stadyumu Paris saldırılarının ardından 2015 yılında Fransız bayrağının renklerine bürünmüştü.

Londra'da 3 Haziran'da London Bridge ve Borough Market'a düzenlenen saldırılarda sekiz kişi hayatını kaybetmişti.

22 Mayıs'ta Manchester Arena'daki Ariana Grande konserinde gerçekleşen intihar saldırısında ise 22 kişi hayatını kaybetmişti.