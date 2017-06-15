Londra yangınında kaybolan İtalyan gencin son sözleri: 'Hoşçakal anne, her şey için teşekkür ederim'

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Londra'da dün yanan 24 katlı binada yaşayan ve yangın sonrası haber alınamayanlar arasında yer alan 27 yaşındaki İtalyan Gloria Trevisan'ın son sözlerinin, "Hoşçakal anne, bana verdiğin her şey için teşekkür ederim" olduğu ortaya çıktı.

Geçen Mart ayında Londra'ya taşınan Gloria Trevisan ile 27 yaşındaki erkek arkadaşı Marco Gottardi, yanan Grenfell Kulesi isimli binanın 23. katında oturuyordu.

Gloria Trevisan'ın Veneto bölgesinde yaşayan ailesinin avukatı bugün basına bir açıklama yaparak, "Maalesef Gloria ve Marco'nun halen hayatta olduklarını ummak için bir sebebimiz yok. İtfaiyeciler ancak 20. kata kadar ulaşabildiler, onlarsa 23. katta yaşıyorlardı" dedi.

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Fotoğraflarla: Londra'da

Avukat Maria Cristina Sandrin, Gloria Trevisan'ın yangın çıktıktan sonra annesini aradığını ve son sözlerinin "Hoşçakal anne, bana verdiğin her şey için teşekkür ederim" olduğunu da söyledi.

Avukat Sandrin ayrıca Gloria'nın geçen yıl üniversiteden mezun olmasının ardından iş bulamaması nedeniyle Londra'ya gittiğini belirtti.

Sandrin, "Ailesi zor durumdaydı. Birkaç ay önce evlerini kaybetmişlerdi. Bu kız, ailesine yardım edebilmek için Londra'ya gitmişti. Maalesef İtalya'da kariyer fırsatı bulamamıştı. Hükümetin bu meseleyi ciddi olarak düşünmesini istiyorum. Gençler, iş bulmak, geleceklerini kurtarmak ve ailelerine yardım etmek için ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor" dedi.

'Hallerinden çok memnunlardı'

Gloria Trevisan ile Marco Gottardi, Venedik'te Iuav Üniversitesi'nde mimarlık bölümünden mezun olmuşlardı.

3 yıldır birlikte olan çift, geçen yıl mezun olduktan sonra Mart ayında Londra'ya gitmişti.

İtalyan basınına göre, ilk başta yalnızca dil öğrenmek amacıyla Londra'ya giden Trevisan ve Gottardi, kısa sürede burada iş bulmayı başarmıştı.

Telif hakkı INSTAGRAM/GLO_TREVI

Marco Gottardi'nin babası Giannino Gottardi, İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda, "Hallerinden çok memnunlardı. Mayıs ayında biz de evlerine gitmiştik. Ev modern görünüyordu, kısa süre önce restore edilmişti. Böyle bir tehlike barındırdığını hayal bile edemezdim" dedi.

Giannino Gottardi, yangın gecesi Gloria'nın ailesinden gelen telefonla uyandıklarını anlatarak şöyle devam etti:

"Saat 03.45'te Gloria'nın ebeveynleri tarafından uyandırıldık. Gloria onları arayarak 'Burada her şey yanmaya başlıyor' demiş. Hemen biz de Gloria ve Marco'yu aradık. Marco olağanüstü bir sakinlik sergiliyordu. Defalarca birbirimizi aradık ve hiçbir seferinde sakinliğini kaybetmedi. Sözleri bizi rahatlatmıştı, ona inanarak itfaiyecilerin sorunu çözmekte olduğuna ikna olmuştuk."

'Saatler ilerledikçe umutlarımız tükeniyor'

Baba Gottardi, oğlunun muhtemelen yanındaki kız arkadaşı ile İtalya'daki annesini daha da korkutmamak için böyle "kahramanca" bir tavır sergilediğini de söyledi.

Oğluyla en son gece saat 04.07'de haberleşebildiğini anlatan Gottardi, daha sonra ise ne Gloria'nın ne de Marco'nun telefonuna ulaşabildiklerini belirtti.

Giannino Gottardi, "Saatler ilerledikçe umutlarımız tükeniyor ama çocuklarımız bulunana kadar bir mucizenin gerçekleşebileceğine inanmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.