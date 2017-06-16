AB'de cihatçılara yönelik gözaltılar arttı

Telif hakkı Reuters Image caption Fransa'da cihatçı saldırıların ardından ilan edilen olağanüstü hal sürüyor

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) AB ülkelerinde cihatçı terörizm şüphesiyle gözaltına alınan kişilerin sayısının üç yıldır artmakta olduğunu duyurdu.

Europol 2016'da 718 kişinin cihatçı terör şüphesiyle gözaltına alındığını açıklarken bu sayıların 2015'te 687 ve 2014'te 395 olduğunu hatırlattı.

Gözaltılar artarken cihatçı saldırıların sayısı da azaldı. 2015'te 17 olan saldırı sayısı geçen yıl 13'e düştü. Saldırılardan 6'sı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile ilişkilendirildi.

Yıllık "AB'de Terörizmin Durumu ve Trendler" raporunu yayınlayan Europol, 2016'da 8 ülkede cihatçılar, milliyetçiler veya diğer gruplar tarafından düzenlenen, başarısızlığa uğrayan veya önceden ortaya çıkarılan saldırılar ve saldırı girişimlerinin sayısını da 119 olarak açıkladı.

142 kişinin yaşamını yitirdiği ve 379 kişinin yaralandığı saldırılarda ölümlerin neredeyse tamamı, yaralanmaların ise çoğu cihatçıların saldırıları nedeniyle gerçekleşti.

62 sayfalık raporda cihatçı saldırılarda kadınların da artan bir şekilde rol almaya başladığı yazıldı.

Raporda aşırı sol örgütlerin saldırılarının da 2014'ten beri artmakta olduğu, 2016'da gerçekleşen 27 saldırının 16'sının İtalya'da gerçekleştiği yer aldı.